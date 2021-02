February 02, 2021 12:00 ET

February 02, 2021 12:00 ET

- Los nuevos solicitantes pueden presentar sus solicitudes hasta el 8 de febrero, no hay ninguna ventaja para las solicitudes anticipadas y los solicitantes de la primera ronda que no fueron seleccionados no necesitan tomar acción -



- El período de distribución de fondos de 45 días de la primera ronda para empresas y organizaciones sin fines de lucro de diversidad, desfavorecidas y desproporcionadamente afectadas seleccionadas comenzó el 22 de enero

- Más de 300.000 solicitudes de primera ronda completadas, procesadas, priorizadas en menos de tres semanas -

LOS ÁNGELES, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lendistry, la Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI) líder en tecnología financiera e intermediaria del Programa de Subsidios de Alivio COVID-19 de US $ 500 millones para Pequeñas Empresas de California, administrado por la Oficina del Defensor de Pequeñas Empresas de California (CalOSBA), anunció que el segundo período de solicitudes de subvenciones del Programa se abrió hoy, 2 de febrero, y continuará abierto hasta el 8 de febrero a las 6 p.m. PST.

Las subvenciones varían en cantidad de $ 5,000 a $ 25,000. Lendistry insta a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que no solicitaron en la primera ronda a visitar CAReliefGrant.com para obtener información acerca de los requisitos de subvención, elegibilidad y asistencia para la solicitud. Lendistry formó una red estatal de socios, que consiste de instituciones financieras basadas en una misión, así como proveedores de asesoramiento y asistencia técnica para pequeñas empresas. La red de Lendistry, junto con los pequeños centros de negocios respaldados por el Estado, está disponible para ayudar a los solicitantes.

Los solicitantes de la primera ronda que no fueron seleccionados para seguir adelante no necesitan tomar ninguna acción. Todas las solicitudes de primera ronda completadas automáticamente se volverán a evaluar, dando prioridad a las regiones y sectores afectados por la pandemia del COVID-19, las comunidades desfavorecidas y los grupos de pequeñas empresas desatendidos. Todas las solicitudes se tendrán en consideración y prioridad según el nivel de impacto.

Al igual que en la primera ronda, el proceso no se realiza por orden de llegada, lo que significa que no hay ninguna ventaja o desventaja relacionada con la fecha de presentación de una solicitud completada durante el período de solicitud.

“Las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro están desesperadas ya que la pandemia de COVID-19 continúa afectando todos los aspectos de la vida de los californianos y sus clientes en todo el país y el mundo entero", dijo Everett K. Sands, director ejecutivo de Lendistry. “Una gran ventaja del Programa de Subsidios de Alivio del COVID-19 para Pequeñas Empresas es que todas las personas que aún no han sido seleccionadas para seguir adelante, y todas las que aún no han solicitado, tienen otra oportunidad de recibir un subsidio”.

“La velocidad y el impacto son los principales objetivos que CalOSBA y el Estado tienen para el Programa de Subsidios de Alivio del COVID-19 para Pequeñas Empresas. La misión de Lendistry es conectar a pequeñas empresas con capital, y nos enorgullece poner nuestra plataforma de procesamiento y equipo talentoso a trabajar para entregar los dólares de subvención de primera ronda al grupo diverso, desfavorecido y desproporcionadamente impactado de negocios y organizaciones sin fines de lucro seleccionados a la mayor brevedad posible", concluyó Sands.

Los fondos de la primera ronda de solicitudes de subvención se están desembolsando durante un período de verificación de 45 días que comenzó el viernes 22 de enero. De las empresas y organizaciones sin fines de lucro seleccionadas para seguir adelante:

77% son pequeñas empresas desatendidas y desfavorecidas



51% son propiedad de una minoría

49% son propiedad de mujeres

58% son LMI

14% son rurales



Más de 300,000 solicitudes se completaron y presentaron con éxito durante el período de solicitud de primera ronda de 15 días, que abrió el 30 de diciembre de 2020 y cerró el 13 de enero de 2021, y la notificación a los solicitantes seleccionados comenzó el 15 de enero y finalizó el 22 de enero.

Acerca de Lendistry

Lendistry es una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario ("CDFI") y Entidad de Desarrollo Comunitario ("CDE") liderada por minorías y basada en tecnología que ofrece préstamos para pequeñas empresas y bienes raíces comerciales. Lendistry está clasificada en segundo lugar a nivel nacional en la comunidad de préstamos de SBA Community Advantage, proporcionando financiamiento responsable a los propietarios de pequeñas empresas y sus comunidades desatendidas. Lendistry es miembro del Federal Home Loan Bank de San Francisco, con sede en Los Angeles Opportunity Zone y con una oficina también en Baltimore Opportunity Zone. La entidad sin fines de lucro de Lendistry, el Centro de Estudios Económicos Estratégicos y Desarrollo Institucional, ofrece asistencia técnica, educativa y otros servicios a muchos de los clientes de pequeñas empresas de Lendistry. Para más información visite, Lendistry.com.

Contacto:

Alison Connor, Lendistry

press@lendistry.com

844.662.7297