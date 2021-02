Les travaux de la Dre Gilbert sur le dépistage précoce des cancers de l’ovaire et de l’endomètre permettent de sauver d’innombrables vies

MONTREAL, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leader remarquable et agent de changement, la Dre Lucy Gilbert est choisie parmi les femmes les plus influentes en 2021 – un prix qui célèbre les femmes les plus accomplies au Canada.



La Dre Gilbert, directrice du département de gynécologie oncologique et de l’unité de recherche sur la santé des femmes au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), a mis au point un test pour dépister les cancers de l’ovaire et de l’endomètre à un stade précoce (DOvEE). Les cancers de l’ovaire et de l’endomètre sont surnommés « les tueurs silencieux », parce qu’ils ne présentent aucun symptôme, tant qu’ils ne se sont pas propagés à d’autres parties du corps. Au moment où le cancer est diagnostiqué, il est difficile à traiter et de nombreuses femmes en meurent. En fait, les cancers de l’ovaire et de l’endomètre constituent la quatrième cause la plus courante de décès du cancer chez les femmes.

À propos du projet DOvEE

En février 2019, la Dre Lucy Gilbert a reçu le prix de la Découverte de l’année 2018 de Québec Science pour son test DOvEEgene, un test diagnostique simple qui dépiste les cancers de l’ovaire et de l’endomètre à un stade précoce. Pour effectuer ce test, un écouvillon spécialement conçu est inséré dans l’utérus pour recueillir des cellules. Une analyse de l’ADN est ensuite effectuée pour repérer des signes de cancer. L’objectif de la Dre Gilbert est de faire du test DOvEEgene la norme de soin pour les femmes, tout comme le test Pap. Les essais cliniques de DOvEE devraient commencer en mai 2021.

Impact des travaux de la Dre Gilbert

Le dévouement inlassable de la Dre Gilbert à la santé des femmes contribuera à sauver des millions de vies. La Fondation du CUSM se réjouit de la nomination de la Dre Gilbert au palmarès des 25 femmes les plus influentes, et est fière de soutenir son travail. La Fondation du CUSM recueille 2 millions de dollars pour appuyer les recherches de la Dre Gilbert et les essais cliniques DOvEE dans le cadre de sa campagne Osez rêver.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité – les maladies infectieuses –; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied l’équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde.

À propos du palmarès des 25 femmes les plus influentes

Ce prix reconnaît les réalisations extraordinaires de personnes qui s’identifient comme des femmes et de modèles issues de la diversité des genres au Canada. Les gagnantes se sont toutes démarquées, que ce soit en contribuant au bien collectif par leurs initiatives, en exerçant leur influence pour susciter des changements positifs, ou en atteignant des sommets inspirants sur la scène mondiale. Qu’elles soient athlètes ou militantes, dirigeantes d’entreprise ou entrepreneures de la relève, leurs réalisations exceptionnelles ne peuvent se comparer entre elles. C’est pourquoi ce palmarès se veut une célébration, plutôt qu’un classement.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a43cb093-e7f4-40da-8cf6-f5d751b3cd20