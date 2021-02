MONTRÉAL, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer qu’il a établi un nouveau record pour le 11e mois consécutif en acheminant plus de 2,95 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales canadiennes et de produits céréaliers transformés par wagons en janvier. Ces résultats dépassent de 27 % le précédent record établi en janvier 2019 qui était de 2,33 MTM, ainsi que la moyenne sur trois ans qui est de 2,24 MTM par 32 %.



Le volume de céréales transporté par wagons pour la première moitié de la campagne agricole 2020-2021, laquelle s’étend du début d’août jusqu’à la fin de juillet de l’année suivante, a atteint plus de 17,5 MTM. Cela représente une augmentation de 24 % par rapport à la moyenne triennale de 14,1 MTM et un accroissement de 17 % comparativement au record de 14,9 MTM établis lors de la campagne agricole de 2018-2019.

Le CN bat également des records avec plus de 600 000 tonnes métriques de céréales conteneurisées provenant directement de l’Ouest canadien, outre les volumes expédiés de l’est du Canada.

« Voilà d’excellentes nouvelles pour commencer 2021. Je suis extrêmement fier de constater une telle fluidité et une telle collaboration simultanées entre toutes les chaînes d’approvisionnement, surtout celles des céréales canadiennes. Nous savons que les conditions météorologiques peuvent se dégrader n’importe quand, alors il est essentiel de maintenir le rythme et la collaboration qui ont prévalu au cours de la première moitié de la campagne agricole. Je tiens à remercier nos cheminots, les autorités portuaires, les producteurs de céréales canadiens et tous nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement, car une collaboration constante et une communication continue sont essentielles pour la reprise de l’économie nord-américaine. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation au CN

La capacité continue du CN à transporter des quantités records de marchandises est en grande partie attribuable aux investissements dans la capacité réalisés par le chemin de fer au cours des dernières années. Depuis 2018, le CN a en effet investi plus de 10 G$ dans le réseau, les locomotives et les wagons, notamment en faisant l’acquisition de 2 500 nouveaux wagons-trémies à céréales de grande capacité.

Pour en apprendre davantage au sujet de l’engagement du CN en matière de transport des céréales, veuillez consulter le site www.cn.ca/cereales.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources: