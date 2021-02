MONTRÉAL, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenesis Canada inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX : PYR) (OTCQB : PYRNF) (FRA : 8PY), (ci-après désignée la « Société », l’« Entreprise » ou « PyroGenesis »), une société qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des poudres métalliques atomisées par plasma, des systèmes de valorisation énergétique des déchets de plasma et des produits de torche à plasma, est heureuse d’annoncer que, suite à son communiqué de presse du 22 décembre 2020, PyroGenesis a déposé cet après-midi la déclaration d’enregistrement sur le formulaire 40-F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans le cadre de la demande d’inscription de ses actions ordinaires (ci-après désignées les « Actions ») à la cote de la Bourse NASDAQ (ci-après désigné « NASDAQ »). Le NASDAQ est la deuxième bourse du monde en termes de capitalisation boursière et compte un grand nombre de sociétés technologiques les plus prospères au monde.



La cotation des Actions de la Société sur le NASDAQ reste soumise à l’approbation du NASDAQ et à la satisfaction de toutes les exigences applicables en matière de cotation et de réglementation. La Société prévoit maintenant d’avoir l’autorisation d’inscrire ses Actions sur le NASDAQ dans les prochaines semaines. PyroGenesis continuera à maintenir la cotation de ses Actions à la Bourse de Toronto (ci-après désigné « TSX »), et celles-ci seront négociées sur les deux bourses sous le symbole boursier « PYR ».

À propos de PyroGenesis Canada inc

PyroGenesis Canada inc., une entreprise de haute technologie, est un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés et de produits plasma avancés. La Société fournit une expertise en ingénierie et en fabrication, une recherche contractuelle de pointe, ainsi que des ensembles d'équipements de procédés clés en main aux industries de la défense, de la métallurgie, des mines, de la fabrication d'additifs (y compris l'impression 3D), du pétrole et du gaz, et de l'environnement. Grâce à une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant dans ses bureaux de Montréal et sur le site de son usine de fabrication de 3 800 m2, PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en restant à l’avant-garde du développement et de la commercialisation de technologies. Les compétences de base de la société permettent à PyroGenesis de fournir des torches à plasma innovantes, des systèmes de traitement des déchets par plasma, des processus métallurgiques à haute température et des services d’ingénierie sur le marché mondial. Les activités de PyroGenesis sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.pyrogenesis.com.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « planifier », « vouloir », « estimer », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre » , « en cours de » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à l’adresse www.sedar.com , ou www.otcmarkets.com . Les résultats réels, les événements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Ni la Bourse de Toronto, son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) ni l'OTCQB n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.

Ce communiqué de presse est une traduction française de l'original en anglais à titre informatif seulement. En cas de divergence, l'original en anglais prévaudra.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Rodayna Kafal, Vice-présidente Relations avec les investisseurs, communications et développement d’affaires stratégique

Téléphone : (514) 937-0002, E-mail : ir@pyrogenesis.com

