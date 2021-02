QUEBEC CITY, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, peneraju global dalam ADAS Tahap 1-5 dan teknologi penderiaan AD, berasa sukacita untuk mengumumkan penyertaan pelantikan En.Yann Delabrière kepada Lembaga Pengarahnya, yang meningkatkan lagi kepakaran kepelbagaian dan industri Lembaga.



En.Delabrière mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam jawatan eksekutif kanan dalam industri aeroangkasa, identiti, keselamatan dan automotif.En.Delabrière menjawat peranan Pengarah Bukan Eksekutif ST Microelectronics buat masa ini.Beliau juga sedang memegang jawatan Pengerusi Lembaga IDEMIA , peneraju global dalam realiti terimbuh, yang sebelum ini beliau berkhidmat sebagai Presiden dan CEO.En.Delabrière juga bertindak sebagai Pengarah Bebas Utama Alstom S.A. , sebuah gergasi industri yang membangunkan dan memasarkan sistem bersepadu yang menyediakan asas mampan untuk masa hadapan pengangkutan.

Pengalamansenior dan tahap-C En.Delabrière dalam automotif termasuk:

Faurecia : Pengerusi dan CEO Faurecia, pemimpin sedunia dalam peralatan automotif.KepimpinanEn. Delabrière membawa kepada pertumbuhan organisasi yang dramatik, terutamanya di Amerika Utara dan Asia, dan memulihkan kebolehuntungan serta keupayaan penjanaan wang tunai.

: Pengerusi dan CEO Faurecia, pemimpin sedunia dalam peralatan automotif.KepimpinanEn. Delabrière membawa kepada pertumbuhan organisasi yang dramatik, terutamanya di Amerika Utara dan Asia, dan memulihkan kebolehuntungan serta keupayaan penjanaan wang tunai. PSA Peugeot Citroën : Memegang jawatan Ketua Pegawai Kewangan yang akhirnya membawa kepada penyertaan dalam Jawatankuasa Eksekutif Kumpulan yang baru diwujudkan.Selaras dengan jawatannya sebagai CFO, En.Delabrière kemudiannya menjadi Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif unit kewangan pengguna PSA.

Antara 1983 hingga 2018, En.Delabrière juga membawakan pengalaman eksekutif beliau kepada industri aeroangkasa, identiti dan keselamatan.

Zodiac Aerospace: Penasihat kepada Lembaga kemudian CEO syarikat.Semasa tempoh perkhidmatan En.Delabrière, beliau menstrukturkan semula dan menyelia jualan syarikat kepada Safran Group pada tahun 2018.

pada tahun 2018. Capgemini : Berkhidmat sebagai Pengarah Bukan Eksekutif dan Pengerusi jawatankuasa audit syarikat.

: Berkhidmat sebagai Pengarah Bukan Eksekutif dan Pengerusi jawatankuasa audit syarikat. Société Générale : Pengarah Bukan Eksekutif.

: Pengarah Bukan Eksekutif. Printemps : CFO Kumpulan untuk kumpulan runcit atasan yang kini dikenali sebagai Kering.

: CFO Kumpulan untuk kumpulan runcit atasan yang kini dikenali sebagai Kering. COFACE : CFO untuk agensi kredit eksport Perancis selepas sepenggal dengan Mahkamah Juruaudit Perancis dan tiga tahun dalam jabatan Kementerian Perdagangan Asing Perancis bermula pada 1983.



“Lembaga Pengarah LeddarTech sangat gembira untuk mengalu-alukan Yann Delabrière ke pasukan LeddarTech,” kata En.Michel Brûlé, pengerusi Lembaga LeddarTech.“Yann akan menjadi aset yang hebat untuk lembaga LeddarTech; latar belakang beliau dalam kepintaran buatan, perdagangan asing, automotif, dan pengeluaran akan memberikan banyak sumbangan kepada pertumbuhan berterusan dan kejayaan LeddarTech,” simpul En.Brûlé.

“LeddarTech telah berada pada trajektori menakjubkan sepanjang tahun lalu yang telah melibatkan dua pemerolehan dan keterlibatan dengan beberapa pelanggan utama dan rakan kongsi strategik,” kata Charles Boulanger, CEO LeddarTech.“Saya amat berbangga dengan perjanjian jangka panjang yang dicapai dengan OSRAM yang diumumkan pada 20 Januari, 2021 untuk menyediakan komponen perkakasan dan perisian LiDAR kita yang utama dalam industri ke dalam platform LiDAR PERCEPT™ OSRAM.Kepakaran industri meluas yang Yann bawakan kepada Lembaga Pengarah kami memperkuat lagi strategi pertumbuhan kami sebagai peneraju pasaran dalam penyelesaian penderia untuk ADAS dan aplikasi AD,” simpul En.Boulanger

En.Delabrière memegang PhD dalam Matematik, graduan dari École Normale Supérieure dan École Nationale d’Administration.Beliau juga merupakan Chevalier de la Légion d’Honneur (Knight of the Legion of Honor) dan Officier de l’Ordre National du Mérite (Officer of the National Order of Merit).

Perihal LeddarTech

LeddarTech ialah peneraju dalam platform penderiaan persekitaran untuk kenderaan berautonomi dan sistem bantuan pemandu lanjutan.Diasaskan pada tahun 2007, LeddarTech telah berubah menjadi syarikat penderiaan persekitaran hujung ke hujung yang menyeluruh dengan membolehkan pelanggan menyelesaikan cabaran penderiaan dan persepsi kritikal merentasi seluruh rantai nilai bagi segmen pasaran automotif dan mobiliti.Dengan platform pergabungan penderia dan persepsi LeddarVision™ dan penyelesaian pembangunan LiDAR yang mesra kos, boleh skala dan serba boleh miliknya untuk LiDAR berkeadaan pepejal bergred automotif berdasarkan LeddarEngine™, LeddarTech membolehkan penyepadu sistem automotif Peringkat 1-2 untuk membangunkan penyelesaian penderiaan tindanan penuh untuk autonomi tahap 1 hingga 5.Penyelesaian ini dikerahkan secara aktif dalam penggunaan kenderaan ulang-alik, trak, bas, kenderaan penghantaran, bandar/kilang pintar dan roboteksi berautonomi.Syarikat ini bertanggungjawab untuk beberapa inovasi dalam aplikasi penderiaan jauh automotif dan mobiliti yang canggih, dengan lebih 95 teknologi berpaten (diluluskan atau menunggu kelulusan) meningkatkan keupayaan ADAS dan pemanduan berautonomi.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.leddartech.com , dan pada LinkedIn , Twitter , Facebook , dan YouTube .

Maklumat Hubungan:

Daniel Aitken, Naib Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi, dan Pengurusan Produk, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 samb.232

daniel.aitken@leddartech.com

