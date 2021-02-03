魁北克市, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域全球领先企业 LeddarTech ®很高兴地宣布任命Yann Delabrière为董事会成员，进一步增强董事会的多元化和行业专业知识。



Delabrière先生在航空航天、身份管理、安全和汽车行业的高级行政管理职位上拥有30多年的经验。Delabrière先生目前担任 ST Microelectronics 的非执行董事。他目前还担任增强现实技术全球领导企业 IDEMIA 的董事会主席职务，之前曾担任总裁兼首席执行官。Delabrière先生还担任 Alstom S.A. 首席独立董事，这是一家行业巨头，致力于开发和销售集成系统，为未来运输提供可持续发展基础。

Delabrière先生在汽车行业曾拥有担任以下高级和首席级高管的经验：

在1983年至2018年之间，Delabrière先生还将其执行经验带给了航空航天、身份管理和安全行业。

“LeddarTech董事会十分高兴地欢迎Yann Delabrière加入LeddarTech团队，”LeddarTech董事会主席Michel Brûlé先生表示。“Yann对LeddarTech来说是一笔巨大的财富，他在人工智能、外贸、汽车和制造业方面的背景将继续为LeddarTech的持续增长和成功做出巨大贡献，”Brûlé先生总结说。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“过去一年，LeddarTech的发展轨迹惊人，包括两次收购以及与几家主要客户和战略合作伙伴的合作。我对与OSRAM签署的长期协议感到特别自豪，该协议已于2021年1月20日公布，我们将为OSRAM的PERCEPT™ LiDAR平台提供我们行业领先的LiDAR硬件和软件组件。Yann为我们董事会带来的广泛行业专业知识将进一步提升我们作为ADAS和AD应用传感解决方案市场领导者的增长战略，”Boulanger先生总结道。

Delabrière先生拥有数学博士学位，毕业于巴黎高等师范学院和法国国家行政学院。他还是荣誉军团骑士（Chevalier de laLégiond'Honneur）和国家功勋军官（Oricibre de l'Ordre National du Mérite）。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

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