魁北克市, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，欣然宣佈委任 Yann Delabrière 先生為董事會成員，以進一步為董事會帶來多元的觀點及行業經驗。



Delabrière 先生在航空航天、身份、安全和汽車行業的高級行政管理職位方面擁有超過 30 年經驗。Delabrière 先生目前擔任 ST Microelectronics 的非執行董事一職。他目前也擔任全球擴增實境領導者 IDEMIA 的董事會主席，以往曾任主席兼行政總裁。Delabrière 先生還擔任 Alstom S.A. 的首席獨立董事，該公司是致力開發和銷售整合系統，為運輸業未來提供可持續基礎的行業巨頭。

Delabrière 先生在汽車領域的上一代和高管級體驗包括：

在 1983 年至 2018 年間， Delabrière 先生還將其行政經驗帶到航空航天、身份和安全行業。

LeddarTech 董事會主席 Michel Brûlé 先生表示：「LeddarTech 董事會非常歡迎 Yann Delabrière 加入 LeddarTech 團隊。Yann 將成為 LeddarTech 董事會的重要資產；他在人工智能、外貿、汽車和製造方面的背景將為 LeddarTech 的持續增長和成功作出重大貢獻。」

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「LeddarTech 在過去一年的發展軌跡驚人，其中包括兩項收購和與幾個主要客戶和策略合作夥伴的合作。我特別為與 OSRAM 達成的長期協議感到自豪，該協議於 2021 年 1 月 20 日公開宣佈，旨在將我們行業領先的 LiDAR 硬件和軟件組件提供給 OSRAM 的 PERCEPT™ LiDAR 平台。Yann 為我們的董事會帶來廣泛的行業專業知識，進一步加強我們作為 ADAS 和 AD 應用程式感應解決方案市場領導者的增長策略。」

Delabrière 先生擁有數學博士學位，畢業於 École Normale Supérieure 和 École Nationale d’Administration。他也是 Chevalier de la Légion d’Honneur（騎士榮譽勳章）和 Officier de l’Ordre National du Mérite（國家榮譽勳章軍官）。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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