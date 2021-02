Vincit Oyj

Lehdistötiedote 3.2.2021 kello 9:00

Vincit Californialle 1,0 miljoonan euron jatkosopimus data-analytiikkaan erikoistuneelta nykyiseltä asiakkaaltaan

Vincit California on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista data-analytiikkaan ja tietoturvaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus koskee vuotta 2021 ja sen arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa.

Vincit Californian toimitusjohtaja Ville Houttu: “Näin on mukava polkaista käyntiin uusi vuosi. Olemme innoissamme siitä, että saamme olla isossa roolissa tulevaisuuden tietoturva- ja data-analytiikka-teknologian kehityksessä. Pitkäkestoinen sopimus on osoitus tiimin upeasta työstä ja korkeatasoisesta osaamisesta.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Huomenna tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät kuin tänään, on Vincitin motto. Merkittävät jatkosopimukset ovat konkreettinen osoitus tyytyväisistä asiakkaista. On tottakai tärkeää hankkia uusia asiakkaita, mutta vielä tärkeämpää on pitää hyvää huolta nykyisistä. Monella tavalla merkillisen ja hankalan vuoden jälkeen, tämänkaltaisilla sopimuksilla on hyvä startata alkanut vuosi.”

Lisätietoja:

Vincit California Inc., toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi