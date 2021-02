Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2020. Vores driftsresultat (EBITDA) udgjorde 18,1 mia. kr., en stigning på 4 % i forhold til sidste år, og overstiger dermed vores senest udmeldte forventninger på 16-17 mia. kr.

Indtjeningen fra producerende hav- og landvindmølleparker steg med 14 % til 16,9 mia. kr. som følge af øget elproduktion fra Hornsea 1, Borssele 1 & 2, Lockett, Sage Draw, Plum Creek og Willow Creek. Derudover var udviklingen i forhold til 2019 positivt påvirket af modtagelsen af CfD’er for yderligere 400 MW på Hornsea 1 fra april og højere vindhastigheder. Dette blev delvist modsvaret af negative COVID-19-effekter på især det britiske elmarked samt lavere indtjening fra vores trading-aktiviteter.

Vi afsluttede salget af vores danske eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretning. Transaktionen resulterede i et provenu på 20,5 mia. kr. og en avance på 10,9 mia. kr., som vil blive investeret i vores globale udbygningsplan for vedvarende energi.

Nettoresultatet udgjorde 16,7 mia. kr., mens afkastet af investeret kapital (ROCE) udgjorde 10 %, i overensstemmelse med vores mål.

Den grønne andel af vores el- og varmeproduktion fortsatte med at stige og nåede et rekordhøjt niveau på 90 % i 2020 som følge af den fortsatte udbygning af vores hav- og landvindmølleparker.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 11,5 kr. pr. aktie (4,8 mia. kr. i alt), hvilket er en stigning på 9,5 % og i tråd med vores udbyttepolitik.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger i en kommentar til årsrapporten for 2020:

"Ørsted leverede et stærkt resultat i 2020, både driftsmæssigt og økonomisk. På trods af udfordringerne som følge af COVID-19 har vores kolleger udført et fremragende stykke arbejde for at holde vores produktionsanlæg i fuld drift og med normal rådighed. I løbet af 2020 har vi også idriftsat fem nye vindmølleparker og sikret god fremdrift på vores anlægsprojekter. Det viser, at vores forretningsmodel er robust, og det understreger, at vi har dygtige og ihærdige medarbejdere. Sikkerhed er fortsat vores højeste prioritet, og vi arbejder kontinuerligt med at gøre vores yderste for at opretholde sikkerheden for vores medarbejdere på tværs af vores lokationer.

I januar 2021 blev vi for tredje år i træk kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab, og vores fokus på bæredygtighed er stærkere end nogensinde før. Vi er godt på vej med at reducere vores udledning af drivhusgasser og nå vores mål om, at Ørsted som virksomhed bliver CO 2 -neutral i 2025.

Jeg er taknemmelig for den støtte og professionalisme, som vores kunder og partnere viser os. Jeg er meget bevidst om, at det kun er sammen, vi kan udrette store ting og dermed i fællesskab realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi."

Finansielle hovedtal for fjerde kvartal og 2020:

mio. kr. Q4 2020 Q4 2019 % 2020 2019 % EBITDA 5.003 4.613 8 % 18.124 17.484 4 % Årets resultat fra fortsættende aktiviteter 2.174 925 135 % 16.727 6.100 174 % Årets resultat fra ophørende aktiviteter 15 (29) n.a. (11) (56) (80 %) Årets resultat 2.189 896 144 % 16.716 6.044 177 % Pengestrømme fra driftsaktivitet 6.756 4.816 40 % 16.466 13.079 26 % Bruttoinvesteringer (8.639) (8.816) (2 %) (26.967) (23.305) 16 % Frasalg (1.519) 402 n.a. 19.039 3.329 472 % Frie pengestrømme (3.402) (3.598) (5 %) 8.538 (6.897) n.a. Rentebærende nettogæld 12.343 17.230 (28 %) 12.343 17.230 (28 %) FFO/justeret nettogæld 48 % 31 % 17 %p 48 % 31 % 17 %p ROCE 10 % 11 % (1 %p) 10 % 11 % (1 %p)

Forventninger til 2021

Den 12. januar 2021 offentliggjorde vi vores forventninger til driftsresultatet (EBITDA) for 2021. EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler forventes at udgøre 15-16 mia. kr. i 2021 sammenlignet med 18,1 mia. kr. i 2020. Yderligere oplysninger om vores forventninger til EBITDA for 2021, herunder forventningerne til de enkelte forretningsområder, kan findes i afsnittet om finansielle forventninger i årsrapporten for 2020.

Bruttoinvesteringerne for 2021 forventes at udgøre 32-34 mia. kr., hvilket afspejler et højt aktivitetsniveau for vores havvind-, landvind- og solcelleprojekter.

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

