February 03, 2021 02:15 ET

Dovre Group Oyj Pörssitiedote - sisäpiiritieto 3.2.2021 klo 09.15

DOVRE GROUP OYJ VAHVISTAA VUODEN 2020 OHJEISTUKSENSA JA SIIRTÄÄ YHTIÖKOKOUSTAAN



Dovre Group arvioi konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen vuonna 2020 vastaavan yhtiön aikaisempaa ohjeistusta vuodelle 2020.



Konserni odottaa vuoden 2020 liikevaihdon olevan noin 77,5 miljoonaa ja kiintein valuuttakurssein laskettuna noin 82,7 miljoonaa euroa (2019 83,1 miljoonaa euroa). Yhtiö odottaa liiketuloksen olevan noin 2,4 miljoonaa (2019 2,0 miljoonaa ilman kertaluonteisiä eriä, jotka olivat +0,7 miljoonaa euroa). Uusiutuvan bioenergian yhtiö SaraRasan tulos tulee vaikuttamaan positiivisesti konsernin tulokseen. Vuoden 2020 luvut perustuvat tilintarkastamattomiin tietoihin.

Dovre julkaisee vuoden 2021 taloudellisen ennusteensa osana taloudellista raportointiaan viimeistään 28.4.2021.

Koronarokotteen viivästymisestä johtuen Dovre siirtää yhtiökokouksensa pidettäväksi 10.6.2021, jolloin kokous voidaan oletettavasti pitää fyysisenä kokouksena.

Dovre Groupin tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan torstaina 25.2.2021.

Vuoden 2020 ennuste (annettu 28.4.2020):

Pandemian, öljyn hinnan ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset Dovren liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön riippuvat kriisin kestosta ja laajuudesta. Tämän hetkisen tilanteen perusteella Dovren liikevaihdon odotetaan jäävän hieman vuodesta 2019 ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 ilman kertaluonteisia eriä ja valuuttakurssivaikutusta. Yhtiön terveen taseen ja hyvällä pohjalla olevan liiketoiminnan vuoksi pidämme Dovren pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia ja näkymiä edelleen hyvinä.

Yhtiön hiljainen jakso jatkuu 25.2.2021 asti, minkä vuoksi yhtiö ei anna mitään lisätietoja tämän tiedotteen sisällöstä.

DOVRE GROUP OYJ

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Puh. +47 9060 7811

arve.jensen@dovregroup.com