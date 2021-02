February 03, 2021 03:00 ET

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 3.2.2021 kello 10.00

Talenom kasvaa yritysostoin Kemissä ja Kuopiossa

Talenom Oyj on 1.2.2021 ostanut Balance Systems Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan Kemissä ja Laskentalinja Oy:n ja Lapinlahden Yrityspalvelu Oy:n muodostaman liiketoimintakokonaisuuden Kuopiossa.

Ostettujen liiketoimintojen Talenomille siirtyvä liikevaihto on yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintakaupoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin.

”Olemme Talenomilla jo vuosia investoineet omaan ohjelmisto- ja palvelukehitykseemme. Yritysostojen myötä voimme jakaa kehitystyömme tulokset yhä laajemman asiakaskunnan ja henkilökunnan käyttöön. Balance Systems tuo meille jalansijan Meri-Lapin alueella ja Laskentalinja ja Lapinlahden Yrityspalvelu vahvistavat asemaamme Kuopion alueella. Toivotan uudet työntekijät ja asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi kasvavaan joukkoomme”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Olin jo jonkin aikaa pohtinut vaihtoehtojani pysyäkseni tilitoimistoalan murroksessa mukana. Huolellisen harkinnan jälkeen päädyin myymään liiketoimintani Talenomille. Minuun teki erityisen vaikutuksen Talenomin arvomaailma, jossa korostuu aito huolenpito henkilökunnasta ja asiakkaista”, kertoo Balance Systems Oy:n yrittäjä Anne Kurtti, joka jatkaa Talenomin työntekijänä kaupan jälkeen.

Myös Laskentalinja Oy:n ja Lapinlahden Yrityspalvelu Oy:n yrittäjä Mikko Husso siirtyy liiketoimintakaupan myötä Talenomin työntekijäksi.

”Talenomin vahva panos henkilöstön kouluttamiseen ja omaan ohjelmistokehitykseen takaavat sen, että voimme tarjota asiakkaillemme entistä monipuolisempaa palvelua. Osana Talenomia voimme keskittää tilitoimiston hallinnolliset toiminnot ja itse keskittyä asiakkaiden auttamiseen”, iloitsee Mikko Husso.

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

