HONKARAKENNE OYJ Sisäpiiritieto 3.2.2021 kello 10:30

HONKARAKENNE NOSTAA TULOSOHJAUSTAAN VUODELLE 2020

Honkarakenne arvioi, että vuonna 2020 liikevaihto on korkeampi ja oikaistu tulos ennen veroja on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Syynä ennakoitua parempaan kehitykseen on loppuvuoden arvioitua suurempi volyymi sekä Venäjän viennin kasvu.

Honkarakenteen päivitetty tulosohjaus: Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2020 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta ja oikaistu tulos ennen veroja on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

Honkarakenteen aiempi tulosohjaus oli seuraava: Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2020 liikevaihto on samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin. Oikaistu tulos ennen veroja jää kuitenkin edellisvuodesta.

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi