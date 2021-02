L’éditeur EGERIE, un acteur visionnaire, innovant et engagé sur le marché de la gestion des risques cyber, annonce une hyper croissance en 2020 avec une hausse de 80 % de son volume d’activité.

« Dans le contexte de crise actuelle que nous traversons, c’est une performance dont nous sommes très fiers » se réjouissent d’une même voix les deux fondateurs de l’entreprise, Jean Larroumets, en qualité de Président et Pierre Oger, de Directeur Général.

A l’heure de la digitalisation accélérée des entreprises et de la société, l’importance de la cybersécurité est désormais incontestable. Et d’ajouter : « Ce que nous avions imaginé il y a 20 ans est en train de se produire. Et nous avons la chance de pouvoir prendre part à cette révolution ! Elle prendra du temps, à l’instar de la révolution industrielle, mais nous savons d’ores et déjà qu’elle impliquera tous les acteurs, privés, publics, régaliens comme les citoyens. C’est donc bien collectivement que nous devons avancer pour bâtir le monde numérique de demain ».

Concrètement, en proposant sa plateforme logicielle, son moteur d’analyse et ses bibliothèques métiers et normatives, EGERIE permet à ses clients d’élaborer une véritable posture de gestion des risques cyber en maitrisant leur niveau d’exposition et en optimisant leurs budgets.

Fort de ce positionnement unique, EGERIE a remporté de nombreux nouveaux contrats renforçant, ainsi, son positionnement sur des secteurs stratégiques comme la santé, le secteur public, la banque et l’assurance, la défense ou l’industrie.

« Le risque cyber est aujourd’hui un sujet stratégique pour les entreprises qui doivent anticiper et revoir leur processus de fonctionnement pour s’en prémunir activement. Nous avons l’obligation, aujourd’hui plus que jamais, de fournir des solutions innovantes et qui répondent aux exigences du marché. Cela passe par des logiciels intuitifs et collaboratifs qui permettent d’aller plus vite tout en impliquant directement les directions générales dans les décisions cyber » précise Pierre Oger.

Et d’ajouter : « Nous allons continuer d’investir pour conserver notre avantage concurrentiel, tisser de nouvelles alliances technologiques et faire croître notre réseau de partenaires et notre communauté d’experts ».

Cette croissance se traduit également au niveau de l’organisation puisqu’EGERIE, malgré un contexte sanitaire contraignant, a doublé son effectif à date et entend poursuivre ses recrutements tant sur son site de Paris que celui de Toulon où se situe le siège social de l’entreprise.

« EGERIE dispose d’une équipe dynamique composée de profils variés et aux parcours divers. Au regard de notre croissance et de notre ouverture à l’international, nous souhaitons encore croître l’équipe et nous adjoindre des compétences techniques, commerciales, organisationnelles en France et à l’étranger. Rejoindre EGERIE est une aventure humaine portée par un état d’esprit et une culture qui reposent sur les valeurs essentielles auxquelles nous croyons : respect, engagement et partage ».