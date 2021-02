February 03, 2021 08:00 ET

QUÉBEC, 03 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et ses membres transporteurs accueillent l’annonce du ministre des Transports, M. François Bonnardel, concernant l’aide supplémentaire attribuée aux transporteurs interurbains.

Après une première analyse, la Fédération et ses membres ont de nombreuses interrogations quant aux critères d’admissibilités et aux modalités de la nouvelle mouture du programme afin de maintenir, de favoriser la reprise des services et d’en assurer la pérennité.

Les transporteurs interurbains demandent donc une rencontre d’urgence avec Monsieur Bonnardel afin d’échanger sur les conditions gagnantes qui permettraient d’offrir des services de transport aux passagers sur les principaux corridors interurbains, mais également de trouver des solutions au redémarrage des lignes secondaires dans toutes les régions du Québec.

