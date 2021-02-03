美國加州阿拉米達、加州三藩市及中國蘇州, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exelixis, Inc. (Nasdaq: EXEL) 與天演藥業今日宣佈，雙方達成一項合作許可協議。根據該協議，Exelixis 將使用天演藥業自主研發及擁有精準掩蔽功能的安全抗體技術，共同開發 Exelixis 已有的臨床前產品系列或由其指定標靶來生成的單抗安全抗體，以此開發擁有精準遮蔽功能的安全抗體偶聯藥物或其他創新型生物藥物。根據協議條款，Exelixis 將為合作開發針對兩個標靶的項目，向天演藥業支付 1,100 萬美元的預付款。此外，天演藥業將獲得與研發及申報進展相匹配，並且與商業化相關的里程碑付費，以及針對每個標靶開發的相關產品的淨銷售提成費。



天演藥業董事長兼行政總裁羅培志博士表示：「結合非腫瘤組織內的標靶而產生的毒性是很多現有抗體療法的難題，而擁有精準遮蔽功能的安全抗體為該久而未結的挑戰提供了全新解決方案。與 Exelixis 的合作進一步擴展了天演藥業的全球生物製藥公司合作夥伴名單。我們非常高興並期待與 Exelixis 合作，並致力透過安全抗體技術協助合作夥伴研發新藥及開發新型安全抗體偶聯藥物。」

作為生物療法的治療性抗體偶聯藥物旨在高效結合其標靶。然而，生物療法的標靶不單在癌細胞中呈現高水平的表達，在健康細胞中也會有少量的表達存在。這些療法與健康細胞的結合可能會導致不良的安全性或耐受性問題。天演的安全抗體平台旨在透過加入掩蔽肽來覆蓋抗體的抗原結合域來克服這個挑戰。在腫瘤微環境中的特定條件可以使抗體療法優先結合腫瘤細胞上的標靶。這將提高抗體的腫瘤特異性靶向能力，同時將健康組織中的毒性降至最低。目前天演藥業產品系列中進展最快的安全抗體候選藥物已獲批在澳洲和美國開始其臨床試驗。

Exelixis 科學策略執行副總裁兼科學總監 Peter Lamb 博士表示：「隨著我們的產品系列擴展到小分子療法以外，我們致力開發同時優化了安全性和有效性的創新型生物療法。我們相信安全抗體平台有潛力顯著提高抗體偶聯藥物的安全性，並著手準備將這項創新技術整合到下一代使用新型連接子與有效毒素的抗體偶聯藥物產品中。這些尖端技術的結合有望產生具有差異化亦或提高治療指數的抗體偶聯藥物候選產品。除了將 Cabozantinib 的處方標籤推進並擴展到其他癌症適應症，我們也將致力將產品系列擴展到其他治療類別。」

關於天演藥業

天演藥業是平台驅動並擁有自主平台產出的臨床產品開發階段生物製藥公司，公司致力發現並開發以原創抗體為基石的新型癌症免疫療法。結合計算生物學與人工智慧，天演藥業已建立基於新型腫瘤免疫療法的獨特原創抗體產品系列，以解決尚未滿足的臨床需求。天演已和多個全球知名合作夥伴達成策略合作關係，並以其多種原創前沿科技為合作夥伴的新藥研發提供協助。

關於 Exelixis

Exelixis, Inc. (Nasdaq: EXEL) 成立於 1994 年，是一家新藥產品已經成功商業化及專注於腫瘤學的生物技術公司，致力加速難治性癌症新藥的發現、開發和商業化。在模型系統遺傳學的早期工作後，我們建立了廣泛的藥物發現及開發平台，為有需要的患者努力提供新癌症治療方法奠定了基礎。我們目前擁有四款上市銷售產品，CABOMETYX® (cabozantinib)、COMETRIQ® (cabozantinib)、COTELLIC® (cobimetinib) 和 MINNEBRO® (esaxerenone)，並且已與世界領先的製藥公司建立合作夥伴關係，以便為全球患者提供產品。在我們的上市產品和合作收入的支援下，我們謹慎地對業務進行再投資，以最大限度提升產品系列的價值。我們將透過針對性的外部業務開發及內部藥物發現來補充我們現有的產品系列，以提供下一代 Exelixis 藥物，旨在協助患者康復得更好及延長壽命。Exelixis 是標準普爾 (S＆P) 標普中盤 400 指數的成員，該指數用於衡量獲利的中型公司的業績。到 2020 年 11 月，該公司首次入選《財富》雜誌的 100 家最快增長公司名單，在整體排名中排名第 17 位，並且是生物製藥公司中排名第三的公司。如欲了解 Exelixis 的更多資訊，請瀏覽 www.exelixis.com，在 Twitter 上關注 @ExelixisInc，以及在 Facebook 上關注 Exelixis, Inc.。

Exelixis 前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於關於以下內容的陳述：Exelixis 建立一個不斷增長的臨床前產品系列以開發 ADC 的策略以及該等 ADC 候選產品的治療潛力；Exelixis 根據與天演藥業的合作和許可協議承擔的即期和潛在未來財務和其他義務；以及 Exelixis 對業務進行再投資以最大限度發揮公司產品系列潛力的計劃，包括透過有針對性的業務開發活動和內部藥物發現。任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述均為前瞻性陳述，且均基於 Exelixis 的當前計劃、假設、看法、預期、估計和預測而作出。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。由於這些風險和不確定性，事件的實際結果和發生時間可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異，相關風險和不確定性包括不限於：2019 冠状病毒病疫情持續及其對 Exelixis 研發營運的影響；與 Exelxis 的商業化、研究與開發、引進授權或收購候選藥物產品和其他活動；藥物發現和產品開發過程中固有的不確定性；Exelixis 對與天演藥業關係的依賴，包括天演藥業對《協作與許可協議》規定之義務的遵守以及天演藥業在完成臨床試驗、獲得監管許可或在獲批准地區成功實現合作化合物的商業化；美國和其他地方監管審查和批准程序的複雜性和不可預測性；Exelixis 和天演藥業對適用法律和法規要求的持續遵守；Exelixis 和天演藥業保護各自知識產權的能力；市場競爭；經濟和商業條件的變化；以及 2020 年 11 月 5 日在 Exelixis 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 10-Q 表格季度報告中「風險因素」標題下以及在 Exelixis 今後向 SEC 提交的文件中所討論的影響 Exelixis 及其產品系列的其他因素。本新聞稿中所有前瞻性陳述均基於 Exelixis 在本新聞稿發佈之日可獲得的資訊，且除非法律有相關要求，否則 Exelixis 不承擔更新或修訂本文所載任何前瞻性陳述的義務。

天演藥業前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法律所定義的前瞻性陳述，包括根據與 Exelixis 的合作和許可協議可能實現的益處和合作的相關陳述，其中涉及可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表示的預期結果和期望有重大差異的風險和不確定性。這些陳述根據 1995 年美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括關於公司看法和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，一些因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果存在重大差異。在一些情況下，前瞻性陳述帶有「可能」、「將要」、「預期」、「預計」、「目標」、「力爭」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能」、「繼續」、「可能會」或其他類似表達。有關上述以及其他風險、不確定性或因素的更多資訊載於公司向 SEC 提交的文件。本新聞稿中提供的所有資訊均截至發稿之日，除非適用法律有相關要求，否則公司不承擔更新該等資訊的任何責任。

Exelixis、Exelixis 標誌、CABOMETYX、COMETRIQ 和 COTELLIC 是美國註冊商標。MINNEBRO 是日本註冊商標。