ALPHARETTA, Ga., Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von unternehmenskritischen Softwarelösungen, hat heute ein neues Branding vorgestellt, das sein Engagement für Kunden und Partner mit innovativen, marktführenden Lösungen für bestimmte Branchen unterstreicht. Ready for What's Next, Now™ betont Apteans einzigartige Fähigkeit, Unternehmen, die nach digitaler Transformation, betrieblicher Effizienz und hervorragender Kundenerfahrung streben, mit Cloud-first-Softwarelösungen zu versorgen.



Das Markenupdate von Aptean, das ein moderneres und mutigeres Grafikdesign und Messaging beinhaltet, wird weltweit im Marketing, auf der Website, in den Social-Media-Kanälen und in einer neuen Werbekampagne umgesetzt, die nächste Woche startet. Die Neugestaltung umfasst auch neue Produktnamen, die es Interessenten und Kunden ermöglichen, die gesamte Palette der verfügbaren Lösungen für die Anforderungen ihrer Unternehmen ganzheitlich zu identifizieren.

Die Weiterentwicklung der Marke Aptean unterstreicht das wachsende Lösungsangebot und das Engagement des Unternehmens für branchenspezifische Lösungen, die es den Kunden ermöglichen, schon heute für die Zukunft gerüstet zu sein: Ready for What's Next, Now™. Die Herausforderungen der heutigen Geschäftswelt veranlassen viele Unternehmen dazu, ihre Unternehmenssoftware zu überdenken. Mit Systemen, die manchmal mehr als ein Jahrzehnt alt sind, suchen viele nach neuen Wegen, um den Anforderungen gerecht zu werden, die durch Remote-Arbeit, wachsenden Druck in der Lieferkette und mit neuen Vertriebsmodellen entstehen.

"Das umfassende Rebranding definiert den Fokus von Aptean darauf, unsere Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe mit zukunftssicheren Cloud-Lösungen zu unterstützen", sagt TVN Reddy, CEO bei Aptean. "Als dynamischer und umfassender Ansatz für unsere Identität zeigt Ready for What's Next, Now™ den Wert, den wir in die Partnerschaft mit Unternehmen auf der ganzen Welt einbringen, während wir unser uneingeschränktes Versprechen, bei allem, was wir tun, kundenorientiert zu sein, unter Beweis stellen."

Aptean bedient weltweit über 6.500 Unternehmen aller Größen und Branchen. Dazu zählen u.a. Nahrungs- und Genussmittel, Groß- und Einzelhandel, industrielle Fertigung, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften. Die Lösungen für Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Manufacturing Execution System (MES), Transportation Management System (TMS), Customer Relationship Management (CRM), Asset Management, Product Lifecycle Management (PLM), Compliance und E-Commerce sind so konzipiert, dass sie mit jeder Anforderung mitwachsen.

Nicole O'Rourke, Chief Marketing Officer von Aptean, fügt hinzu: "Wir freuen uns, unsere Marktposition als führender branchenspezifischer Anbieter von unternehmenskritischer Software zu festigen. Mit diesem neuen Markenauftritt verkörpert Aptean unübertroffene Präzision und das Bestreben, die Herausforderungen unserer Kunden vollständig zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die so individuell sind wie die Branchen, die wir bedienen."

Entdecken und erleben Sie das neue Aptean, www.aptean.com

