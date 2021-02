ALPHARETTA, Ga., Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag heeft Aptean, wereldwijd leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, een nieuwe branding aangekondigd. Hiermee versterkt het bedrijf haar toewijding om klanten en partners te bedienen met innovatieve, marktleidende oplossingen die zijn ontworpen voor specifieke industrieën. Ready for What’s Next, Now ™ onderstreept het unieke vermogen van het bedrijf om organisaties die op zoek zijn naar digitale transformatie, operationele efficiëntie en een goede klantervaring te voorzien van cloud-first softwareoplossingen.



De brand-update van Aptean, met een modernere uitstraling en boodschap, wordt wereldwijd geïmplementeerd in al het marketingmateriaal, de website, social mediakanalen en in een nieuwe advertentiecampagne die volgende week van start gaat. De vernieuwing omvat ook nieuwe productnamen waarmee prospects en klanten naadloos de volledige reeks beschikbare oplossingen kunnen identificeren om aan de behoeften van hun bedrijf te voldoen.

De evolutie van het merk Aptean benadrukt de groeiende reeks oplossingen van het bedrijf en de toewijding aan branchespecifieke oplossingen die klanten in staat stellen om vandaag klaar te zijn voor wat de toekomst biedt. De uitdaging van zakendoen in de huidige wereld leidt ertoe dat veel bedrijven hun bedrijfssoftware opnieuw onder de loep nemen. Met systemen die soms wel meer dan een decennium oud zijn, zoeken veel bedrijven naar nieuwe opties om te voldoen aan de eisen die worden gecreëerd door werken op afstand, de toenemende druk op de supply chain en nieuwe uitdagingen in verkoop en distributie.

"Deze volledige rebranding definieert de focus van Aptean op het helpen van onze klanten om hun activiteiten digitaal te transformeren met toekomstbestendige cloudoplossingen", aldus TVN Reddy, CEO bij Aptean. "Ready for What’s Next, Now ™ vertegenwoordigt een dynamische en uitgebreide benadering van onze identiteit en toont de waarde die we toevoegen aan de samenwerking met bedrijven over de hele wereld, waarbij we tevens laten zien dat we klantgericht zijn bij alles wat we doen."

Aptean bedient meer dan 6.500 bedrijven wereldwijd van elke omvang, in sectoren zoals voeding en dranken, distributie en retail, industriële productie, financiële dienstverlening en biotech. Haar enterprise resource planning (ERP), supply chain management (SCM), manufacturing execution system (MES), transport management system (TMS), klantrelatiebeheer (CRM), activabeheer, product lifecycle management (PLM), compliance en e-commerce oplossingen zijn doelbewust gebouwd en ontworpen om aan elk niveau van vraag te voldoen.

Nicole O'Rourke, Chief Marketing Officer van Aptean, voegt hieraan toe: "We zijn verheugd om onze marktpositie te versterken als toonaangevende, branchespecifieke leverancier van bedrijfskritische software. Met dit nieuwe merkimago toont Aptean ongeëvenaarde precisie en gedrevenheid om de uitdagingen van onze klanten volledig te begrijpen en oplossingen te leveren die even individueel zijn als de industrieën die we bedienen."

Bezoek www.aptean.com om het nieuwe Aptean te zien en te ontdekken.

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software, waardoor onze klanten Ready for What’s Next, Now ™ zijn. Onze enterprise resource planning en supply chain-oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gespecialiseerde producenten en distributeurs in meer dan 20 industrieën, terwijl onze compliance-oplossingen specifieke markten bedienen, zoals financiën en biotech. De oplossingen van Aptean worden door meer dan 6.500 bedrijven gebruikt over de hele wereld. Met zowel cloud- als on-premise implementatieopties helpen de producten, services en expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om te schalen en succesvol te zijn. Aptean heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

