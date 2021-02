AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv ettevõte OÜ Marsi Elu ja Oma Ehitaja AS sõlmisid 03. veebruaril 2021 lepingu Tondil asuvasse Kristiine City´sse, kolme viiekordse hoonekompleksi ehitamiseks (edaspidi Kindrali Majad) kahes etapis kogumaksumusega 20 miljonit eurot koos käibemaksuga.

Esimeses ehitusetapis valmib 129 korterit ja järgnevas 66 korterit koos majaaluste ja maapealsete parkimiskohtadega. Kahe esimese hoonekompleksi valmimine on plaanitud hiljemalt 2022 aasta suvel ja tänaseks on müüdud või broneeritud üle 50% korteritest.

AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Michelozzi sõnul on hea meel alustada koostööd Oma Ehitajaga. „Kristiine City elukeskkond on klientide poolt kõrgelt hinnatud. Enamus uutest kodudest leiavad omanikud juba enne hoonete valmimist, mistõttu jätkame aktiivselt piirkonna arendamist,“ sõnas Michelozzi.

Kindrali Majad kerkivad põneva ajalooga Kristiine City elukvartalisse, kus on ees ootamas Kristina Majad, uue elu saanud Tondi 51 kasarmuhoone ja Marsi 6 loftid ning kevadel valmivad Ratsuri Majad. Kaasaegse ja skandinaavialiku arhitektuuriga Kindrali Majad toovad Kristiine City’sse uutmoodi mitmekesisust - ühelt poolt on siin hooneid raamistav puude allee ning Brooklynile omased kõrged esimese korruse kodud või äripinnad, mis avanevad otse tänavaruumi. Teisalt on hoonete vahel avar ning privaatne viljapuude-, marjapõõsaste-, õdusate istumisnurkade- ning mängualadega hooviala, mis pakub rõõmu ja tegemist igaühele. Mitmekülgne Kindrali Majade arendus toob Kristiine City aedlinnalikku miljöösse kesklinnale omast meeleolu. Kindrali Majade hoonete ja maastiku arhitektideks on juhtivarhitekt Indrek Tiigi ning Allianss Arhitektid ning sisearhitektiks on Galina Burnakova.

Lisainfot Kindrali Majade kohta leiab https://kindralimajad.kristiinecity.ee/

Kristiine City on terviklik ning mitmekülgne elukeskkond Tallinna linna südames, kuhu kerkivad kaasaegse ilmega funktsionaalsed linnakodud. Aedlinlikust ning privaatsest Kristiine City’st on mugav ja lihtne liikuda igale poole jalgsi, jalgratta, auto kui ühistranspordiga. Kristiine City’st on kujunenud inimeste poolt kõrgelt hinnatud elupaik.

Lisainfot Kristiione City kohta leiab https://www.kristiinecity.ee/

AS Pro Kapital Grupp (www.prokapital.com) on Baltikumi üks vanimaid kinnisvaraarendajaid, mis tegeleb kaasaegsete suuremahuliste elamukinnisvara projektide arendamisega Eesti, Läti ja Leedu pealinnades. Üle 25. aastase tegevusperioodi jooksul on Pro Kapital viinud lõpule üle 20 arendusprojekti müüdava kogupinnaga üle 250 000 ruutmeetri. AS-i Pro Kapital Grupp aktsiad on noteeritud Nasdaq-i Tallinna Börsil ning võlakirjad Balti võlakirjade nimekirjas ja Stockholmi Börsil.

Oma Ehitaja AS-i (www.oma.ee) põhitegevuseks on hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitamine peatöövõtu, projekteerimis-ehitustöövõtu või täisvastutusega projektijuhtimise meetodil, samuti kinnisvara- ning projektiarendus. Oma Ehitaja poolt ehitatud ja arendatud majades on leidnud kodu sajad rahulolevad korteriomanikud.