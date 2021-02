Blagnac, France, le 03 février 2021-17h35,



Montréal, Canada

Chiffre d’affaires 2020 : recul de 33,5% : 123,1M€

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour 2020, en baisse de 33,5% (33,1% à taux de change constant).

Les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile ont été fortement pénalisés, dès la mi-mars 2020, par la crise sanitaire de la Covid-19. SOGECLAIR qui réalise plus des ¾ de son activité dans ces deux secteurs a vu son chiffre d’affaires reculer de 33,5%.

Des mesures ont été prises sans délai pour répondre aux défis de cette crise :

Réduction des effectifs (-350 départs à fin 2020 et environ 150 départs début 2021 soit au total une baisse de 30% des effectifs) et mise en place d’activité partielle,

Fermeture de la filiale au Maroc, simplification juridique au Canada et mise en redressement de la filiale Allemande,

Les charges de restructuration ont été provisionnées dès le mois de juin 2020 dans les comptes du 1er semestre. Le 2ème semestre a été consacré au bon déroulement des mesures d’adaptation et à la préparation de l’avenir.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

2020 Chiffre d’affaires (M€)

2019 Variation en % Aerospace



A taux de change constant 90,5



91,0 147,8



147,8 -38,8%



-38,4% Simulation



A taux de change constant 31,0



31,1 34,9



34,9 -11,4%



-10,9% Véhiculier 1,6 2,2 -29,2% Total

123,1 185,0 -33,5% Dont international 64,9 104,7 -38,0%



La division aerospace (73,6% du CA) a concentré 92,5% de la baisse d’activité, c’est l’aviation commerciale (34% du CA) qui a connu le plus fort recul à -48% tandis que l’aviation d’affaires (33% du CA) résistait mieux à -28% et le spatial (4% du CA) est quasiment stable à -7% (effet du 1er confinement). A noter de beaux succès techniques et commerciaux :

Externalisation à Toulouse de travaux avec l’appui de Dassault Aviation et grâce à une organisation IT performante,

Contrats pluriannuels d’ingénierie dans l’aviation d’affaires (2 constructeurs),

Contrat long terme en source unique pour la fourniture de trappes de voilure d’un futur programme avion,

Contrats de fabrication additive en R&D et pour le secteur spatial,

Obtention de deux contrats d’appui à l’industrie aéronautique (subvention du plan de relance).



La division simulation (25,1% du CA) baisse de 11,4% en raison d’un effet de base négatif au 2ème semestre lié aux contrats de grands simulateurs pour Renault et BMW. A noter au cours de l’exercice :

Gain d’un nouveau simulateur dynamique pour un constructeur,

Prise de commandes soutenue dans le ferroviaire et dans la défense,

Développement du logiciel OKSYGEN prévu lors de l’acquisition de SYDAC au S2 2018.

Entrée de Dassault Systèmes au capital de A.V.Simulation par augmentation de capital de 10M€ réalisée le 15/01/2021. Après l’opération, Oktal (Sogeclair) détient 55,25%, Renault 29,75% et Dassault Systèmes 15%.

La division véhiculier (1,3% du CA) recule de 29,2% avec un rebond au 2ème semestre. Une démarche commerciale export a été initiée, elle a permis d’émettre des offres au Moyen-Orient et en Afrique.

Par zone géographique 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 58,1 47,3% -27,6% Europe 31,9 25,9% -40,9% Amérique 27,0 21,9% -35,6% Asie-Pacifique 5,0 4,0% -37,9% Reste du monde 1,1 0,9% +38,3%

L’activité en France (47,3% du CA) et en Amérique (21,9% du CA) ont mieux résisté et c’est l’Europe hors France qui a le plus souffert avec l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre qui chacun recule de plus de 50%.

Par activité CA 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement (service) 23,3 18,9% -38,6% Série (service) 38,8 31,6% -43,1% Produits 61,0 49,5% -22,8%

Les produits (49,5% du CA) offrent une meilleure résilience (baisse de 22,8%) malgré l’effet de base des grands simulateurs automobiles. Les activités de service sont pénalisées par la baisse des investissements clients pour la partie développement et par la baisse de cadence et la ré-internalisation pour la série.



Perspectives

SOGECLAIR a rapidement réagit aux conséquences de la crise sanitaire et à son fort impact négatif sur ses marchés en adaptant ses équipes, en renforçant ses actions commerciales et en préparant l’avenir.

Seuls de nouveaux effets externes ayant pour conséquence une nouvelle baisse de ses marchés pourraient remettre en cause une reprise de la croissance de l’activité au-delà du 1er trimestre 2021.





Prochain communiqué : Résultats 2020, le 17 mars 2021 après clôture de la Bourse





A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business - Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

www.sogeclair.com

