Chiffre d’affaires 2020 : 471,7 M€

Marge opérationnelle d’activité 2020 : 5,2% à 5,3% du CA1

Perspective 2021 portée par les succès commerciaux du Nucléaire

Paris-La Défense, le 3 février 2021, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd'hui le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2020.

Chiffre d’affaires consolidé 2020 et variations par rapport à 2019 (non audité)

En millions d'euros 2019 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 497,5 471,7 -5,2% -5,5% Energy & Infrastructure 446,2 429,7 -3,7% -5,3% Staffing 43,8 38,9 -11,3% -7,3% Divers** 7,5 3,1 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.

En 2020, l’activité d’Assystem a été affectée par la pandémie de Covid-19 à partir de mi-mars, avec un effet très marqué pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France (de mi-mars à fin mai).

En conséquence, le Groupe a enregistré une contraction de son chiffre d’affaires consolidé 2020 de 5,2%, dont -5,5% en organique, +1,2% d’effet périmètre (lié principalement à l’intégration d’ASCO au 1er octobre 2019, dont l’activité ressort à la fois du Nucléaire et de ET&I) et -0,9% d’effet de la variation des taux de change.

La variation en organique se décompose en -9,4% au 1er semestre et -1,8% au 2nd semestre, un redressement sensible de l’activité étant enregistré selon les secteurs dès la fin du 1er semestre ou dans le courant du 3ème trimestre.

Au 4ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires s’inscrit en baisse de 5,6%, dont -2,4% en organique, -0,9% d’effet périmètre et -2,3% d’effet de la variation des taux de change, lié principalement à la baisse du dollar contre euro. La baisse d’activité sur le contrat K.A.CARE en Arabie saoudite, la réduction des prestations rendues à l’opérateur émirati ENEC et l’impact de la gestion des cas contact en octobre et novembre sur l’ensemble du périmètre E&I ont affecté le chiffre d’affaires trimestriel.

ENERGY & INFRASTRUCTURE (91% du chiffre d’affaires 2020)

Le chiffre d’affaires d’E&I (429,7 M€) est en baisse de 3,7%, dont -5,3% en organique, +2,2% d’effet périmètre et -0,6% d’effet de la variation des taux de change.

Le chiffre d’affaires Nucléaire s’établit à 294,5 M€, contre 301,9 M€ en 2019. Il est en léger repli sur l’année, à -2,5%, dont -4,2% en organique, +2,4% d’effet périmètre et -0,7% d’effet de la variation des taux de change. Le chiffre d’affaires du 2nd semestre 2020 est, à 153,1 M€, en légère croissance par rapport aux 152,8 M€ réalisés au 2nd semestre 2019, dans un contexte resté marqué par un certain nombre d’effets de la pandémie. Les succès commerciaux engrangés durant l’année 2020 permettent de viser une croissance soutenue en 2021.

Le chiffre d’affaires d’Energy Transition & Infrastructures (ET&I) s’établit à 135,2 M€, contre 144,3 M€ en 2019. Il est en repli de 6,4% (dont -7,6% en organique, +1,7% d’effet périmètre et -0,5% d’effet de la variation des taux de change). L’impact de la pandémie a été très sensible au 1er semestre avec une variation organique de -12,0%. Cette dernière est limitée à -3,5% au 2nd semestre, dans un contexte resté marqué, comme pour le Nucléaire, par un certain nombre d’effets de la pandémie. Pour 2021, la perspective est de réaliser un chiffre d’affaires compris entre celui de 2019 et celui de 2020, les succès rencontrés dans les domaines du ferroviaire, de la défense et des life sciences permettant de compenser l’arrêt ou la décrue d’autres activités.

STAFFING

Affecté par des fermetures de frontières pendant l’essentiel de l’année 2020, le Staffing réalise un chiffre d’affaires de 38,9 M€, en recul de 11,3%, dont -7,3% en organique et 4,0% d’effet négatif de la variation des taux de change. Au 4ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires est stabilisé, à 10,1 M€, contre 10,3 M€ au 4ème trimestre 2019. La perspective 2021 est de dépasser cette base de 10 M€ par trimestre.

MARGE ESTIMEE DE ROPA 2020

Sur la base des données disponibles à date (non auditées), Assystem confirme que sa marge opérationnelle d’activité pour l’exercice 2020 devrait être comprise entre 5,2% et 5,3% du chiffre d’affaires.

PERSPECTIVES 2021

Assystem a pour objectifs de réaliser en 2021, dans son périmètre de fin 2020 et sur la base des taux de change constatés début 2021 :

un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 500 M€ ;

une marge de ROPA sur chiffre d’affaires d’au moins 6 %.

Ces perspectives reposent sur l’hypothèse que les opérations du Groupe et celles de ses clients puissent fonctionner dans les conditions prévalant à date.

CALENDRIER FINANCIER 2021

16 mars 2021 : Résultats annuels 2020 - Réunion de présentation le 17 mars à 8h30

4 mai 2021 : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021

trimestre 2021 27 mai 2021 : Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2021 : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021

semestre 2021 15 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021 – Réunion de présentation le 16 septembre à 8h30

28 octobre 2021 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021





A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris. Plus d’informations sur www.assystem.com

DONNEES PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2019 T1 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 125,8 122,9 -2,2% -5,3% Energy & Infrastructure 112,2 110,3 -1,7% -4,8% Staffing 11,5 10,9 -5,1% -7,1% Divers 2,1 1,7 - -





En millions d'euros T2 2019 T2 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 120,7 106,6 -11,7% -13,7% Energy & Infrastructure 107,7 95,9 -11,0% -13,3% Staffing 11,3 9,3 -17,2% -16,3% Divers 1,8 1,4 - -





En millions d'euros T3 2019 T3 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 116,5 115,2 -1,2% -1,1% Energy & Infrastructure 104,2 106,6 +2,3% +0,1% Staffing 10,8 8,6 -20,4% -13,2% Divers** 1,6 - - -





En millions d'euros T4 2019 T4 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 134,5 127,0 -5,6% -2,4% Energy & Infrastructure 122,2 116,9 -4,3% -3,3% Staffing 10,3 10,1 -2,2% +8,3% Divers** 2,0 - - -

*A périmètre comparable et taux de change constant.

**L’activité « Divers » est déconsolidée à compter du 1er juillet 2020.







