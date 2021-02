Pascal GADEN, 55 ans, rejoint Almond Grand Est en tant que Partner.

Basé à Paris, Strasbourg, et Nantes, ALMOND est l’un des leaders français à l’avant-garde des métiers de la cybersécurité, des infrastructures et du Digital. ALMOND compte plus de 200 clients (PME, ETI et grands comptes) et une équipe de plus de 150 experts.



Spécialiste de la sécurité économique, diplômé de l’IAE, l’IHEDN et l’ENA en communication de crise, Pascal GADEN a débuté sa carrière en 1989 et exercé alternativement en direction générale de collectivités locales, de PME ou d’ETI. Il fut récemment Directeur adjoint à la Région Grand Est où il a piloté le SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d’Internationalisation et d’Innovation) et conseillé le Président sur les affaires industrielles stratégiques.



Proche des dirigeants, impliqué au sein des réseaux publics et consulaires, bien informé des enjeux générés par l’innovation digitale, Pascal GADEN au sein d’ALMOND, aura la charge du Business Development sur le Grand Est, des relations partenariales public-privé et institutionnelles afin de promouvoir les services ALMOND en matière de conception et déploiement des infrastructures de sécurité.