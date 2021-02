February 03, 2021 12:15 ET

Paris, le 3 février 2021

Chiffre d’affaires annuel : 2.190M€

Nette croissance de l’International sur le 4ème trimestre





en M€ T4 2020 T4 2019 Variation 2020 2019 Variation International 351,8 348,6 +0,9% 1.205,8 1.361,6 -11,4% France 267,9 326,0 -17,8% 984,6 1.280,6 -23,1% Total 619,7 674,6 -8,1% 2.190,3 2.642,2 -17,1%





Au cours de l’exercice 2020, l’activité consolidée s’est établie à 2.190M€ sur l’année (-17,1% à périmètre et devises constants), à un niveau nettement supérieur aux objectifs envisagés -2Mds€- courant juin dernier.



En effet, après un début d’année fortement affecté par la pandémie de la Covid-19, la reprise observée depuis mi-mai s’est accélérée au cours du dernier trimestre, avec un chiffre d’affaires de 619,7M€, en baisse de seulement 8,1% par rapport à celui de 2019.

SYNERGIE a ainsi réalisé cette performance grâce à sa stratégie de développement hors de l’hexagone, engagée depuis plusieurs années, dans les 17 pays où le Groupe est aujourd’hui implanté, et à une diversification dans les domaines de l’environnement, des énergies renouvelables, de l’agroalimentaire, du médical et des nouvelles technologies.

L’International représente désormais 55% de l’activité consolidée et s’est particulièrement bien comporté au 4e trimestre, en progression de 0,9%, réalisant un chiffre d’affaires de 1.205,8M€, légèrement inférieur à 2019 (-11,4%).

Au cours des trois derniers mois, l’activité a progressé de +8,7% en Europe du Sud grâce à une croissance dans tous les pays constituant cette zone et particulièrement en Italie. L’Europe du Nord est en léger retrait de 6,9%, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Allemagne se rapprochant toutefois au fil des mois des niveaux de 2019.

En France, le chiffre d’affaires de nos agences d’emploi s’établit à 256,7 M€ sur le 4e trimestre (-18,5%) et à 941,4M€ sur l’année (-23,9%), les activités liées à l’aéronautique et à la construction automobile ayant été plus particulièrement impactées.

Dans les Services Numériques où le Groupe opère depuis juin 2018 avec sa filiale DCS EASYWARE, le chiffre d’affaires s’élève à 62,7M€ contre 46,9M€ en 2019, illustrant ainsi une diversification réussie, tant en France qu’à l’International, avec une parfaite intégration du groupe espagnol TIGLOO, hautement spécialisé dans la digitalisation.

Dans un contexte économique où le respect des règles sanitaires reste désormais prioritaire, la flexibilité dans la gestion des Ressources Humaines devient un atout majeur pour les entreprises qui recourent à nos services, nous offrant ainsi en perspective une croissance de notre activité pour l’exercice 2021.

Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie, SYNERGIE dispose ainsi des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouvelles acquisitions, tant en France qu’à l’étranger.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels 2020 le 31 mars 2021 après Bourse

