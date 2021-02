Ce nouvel accord s’appuie sur les succès enregistrés précédemment afin d’accélérer le lancement et la réalisation d’études cliniques



VÉLIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines) et NEW YORK (État de New York), le 4 février 2021 — Medidata, une société du groupe de Dassault Systèmes, leader mondial des solutions de bout en bout au service de l’ensemble du processus des essais cliniques, annonce l’élargissement de son partenariat avec Horizon Therapeutics plc (NASDAQ : HZNP). Après avoir entamé cette collaboration en 2017 avec la fourniture d’une unique solution technologique, Medidata propose une suite complète de solutions qui répondent aux besoins de recherche clinique d’Horizon dans de multiples domaines thérapeutiques, parmi lesquels l’ophtalmologie, la rhumatologie et la néphrologie.

« Nous nous réjouissons d’être un partenaire clé d’Horizon et de soutenir son parcours exceptionnel au bénéfice des patients grâce aux avancées accomplies dans le domaine scientifique et des traitements », déclare Tarek Sherif, co-fondateur et co-CEO de Medidata. « L’objectif de Medidata est d’accompagner Horizon dans sa progression en utilisant des outils analytiques et des technologies avancés. Nous nous félicitons d’apporter un soutien étendu à la vision de la société, notamment en améliorant l’efficacité et la rapidité d’exécution de ses études cliniques. »

Horizon pourra accéder à une large gamme de solutions d’essais cliniques déployées dans l’environnement Rave Clinical Cloud™ de Medidata, la plateforme utilisée par le plus grand nombre de laboratoires, pour accélérer la recherche clinique en utilisant une suite complète d’applications de saisie et gestion des données, ainsi que de planification et gestion des essais.

Par ailleurs, Horizon utilisera le produit Intelligent Trials de Medidata pour apporter des capacités d’intelligence artificielle associées à des fonctions analytiques avancées dans le but de produire en temps réel des métriques de performances, des modèles prédictifs et des capacités de prévision couvrant différents secteurs industriels à l’attention des projets de planification et d’exécution des essais. Développé par Acorn AI, la solution de gestion et d’analyse de données de Medidata, Intelligent Trials s’appuie sur le plus vaste ensemble de données d’essais cliniques de l’industrie, avec plus de six millions de patients et plus de 22 000 essais cliniques.

« L’utilisation des technologies de Medidata nous a permis de créer un processus d’essais cliniques plus efficace et plus simple à gérer pour un coût optimisé, ce qui nous a amenés à étendre cette relation productive », a déclaré Karin Rosén, titulaire d’un doctorat en sciences et médecine (M.D., Ph.D.), directrice scientifique et executive vice-president d’Horizon en charge de la recherche et du développement. « Compte tenu de l’évolution de nos besoins cliniques, la plateforme Medidata nous apporte la flexibilité et l’agilité nécessaires pour poursuivre notre développement et notre croissance. »

Medidata est une filiale à part entière de Dassault Systèmes qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, se positionne à la pointe de la transformation numérique des sciences de la vie à l’ère de la médecine personnalisée, avec la première plateforme métier et scientifique de bout en bout, de la recherche à la commercialisation.

Medidata, leader de la transformation numérique des sciences de la vie, crée de l’espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à générer les preuves et les informations pertinentes qui aident les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie, les fabricants d’appareils médicaux, les spécialistes des diagnostics et les chercheurs universitaires à accélérer la valeur, limiter les risques et optimiser les résultats. Plus d’un million d’utilisateurs enregistrés chez plus de 1 600 clients et partenaires accèdent à la plateforme rassemblant les données de développement clinique, les données commerciales et issues du monde réel la plus utilisée au monde.

Medidata, une société de Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065,DSY.PA), est basée à New York et dispose de bureaux dans le monde entier pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.medidata.com et suivez Medidata sur Twitter @Medidata, The Operating System for Life Sciences™.

Horizon concentre ses activités sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments qui répondent aux besoins critiques des personnes atteintes de maladies rhumatismales et rares. Notre approche est ciblée : nous mettons notre expertise scientifique et notre courage au service des patients en leur fournissant des thérapies cliniquement pertinentes. Nous sommes convaincus que la science et l’empathie doivent aller de pair pour transformer des vies. Pour en savoir plus sur les efforts déployés par Horizon pour améliorer de nombreuses vies humaines, visitez le site www.horizontherapeutics.com. Suivez la Société sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production.

Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

