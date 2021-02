February 04, 2021 02:00 ET

February 04, 2021 02:00 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 4.2.2021 kello 9:00

Vincit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Vincitin vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Liiketoiminnallisesti erinomainen vuosi poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Vincitin toisen vuosipuoliskon 1.7.–31.12.2020 liikevaihto oli 25,6 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 2,0 miljoonaa euroa eli 8,5 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 4,2 (1,7) miljoonaa euroa eli 16,6 % (7,2 %) liikevaihdosta.



Vincitin tilikauden 1.1.–31.12.2020 liikevaihto oli 52,4 (48,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 4,1 miljoonaa euroa eli 8,6 %. Oikaistu liikevoitto oli 7,6 (3,5) miljoonaa euroa eli 14,5 % (7,2 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 478 (467).



Heinä-joulukuu 2020

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 24,5 (22,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 4,5 (2,1) miljoonaa euroa.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,4 (1,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,2 (-0,4) miljoonaa euroa.

Vincit Suomen liikevaihto oli 22,0 (20,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,9 (1,5) miljoonaa euroa.

Vincit Californian liikevaihto oli 2,8 (3,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,5 (0,6) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2020

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 50,2 (45,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 8,3 (4,4) miljoonaa euroa.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 2,6 (2,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,7 (-1,0) miljoonaa euroa.

Vincit Suomen liikevaihto oli 45,4 (41,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 7,2 (3,2) miljoonaa euroa.

Vincit Californian liikevaihto oli 5,7 (5,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,1 (1,2) miljoonaa euroa.

Allekirjoitimme tammikuussa kolmen vuoden ja noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen Taksi Helsingin kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta.

Vincit California allekirjoitti maaliskuussa yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Toukokuussa allekirjoitimme sopimuksen HUS:n kanssa HUS Billing System järjestelmäympäristön kehittämisestä.

Vincit California allekirjoitti syyskuussa yhteistyösopimuksen verkostoitumis- ja johtamispalveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Sopimuksen kesto on lokakuusta 2020 kesäkuun 2021 loppuun ja sen arvo on noin miljoona euroa.

Vincit allekirjoitti sopimukset VincitEAM -järjestelmän toimituksista Caverion Oyj:n, HSY:n sekä Laanilan Voiman ja Alholmens Kraftin kanssa.

Marraskuussa HSL valitsi Vincit Oyj:n uuden joukkoliikennerekisterin kehittäjäksi ja toimittajaksi.

Osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,08) euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksettaisiin osinkoa 0,18 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna.

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 8% ja 15% vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkein ajuri tulee olemaan henkilöstömäärän kasvu. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11% ja 16% liikevaihdosta.

Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.

Avainluvut

Konserni

1 000 euroa 7-12/2020

7-12/2019

Muutos%

2020 2019 Muutos% Liikevaihto 25 611

23 596 8,5 52 356

48 212 8,6

Käyttökate (EBITDA)1 4 544 2 188

107,6

8 166

4 325

88,8

% liikevaihdosta 17,7%

9,3%

15,6%

9,0%

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja)1) 4 245 1 703

149,3

7 580

3 453

119,5

% liikevaihdosta 16,6%

7,2%

14,5%

7,2%

Liikevoitto (EBIT) 3 434

890

286,0

5 955

1 871

218,3

% liikevaihdosta 13,4%

3,8%

11,4%

3,9%

Tilikauden tulos 2 695

485

455,1

4 367

1 008

333,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1) , % 27,1% 7,9% 24,5% 8,1% Oman pääoman tuotto (ROE)1), % 24,0% 6,1% 20,4% 6,3% Nettovelkaantumisaste, % -38,3% -14,2% Omavaraisuusaste, % 72,6% 70,7% Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 478 467 Osakekohtainen tulos, eur 0,22 0,04 0,36 0,08 Osinko / osake, eur2) 0,18 0,07

1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.

2) 2020 hallituksen esitys





Toimitusjohtaja Mikko Kuitusen kommentit vuodesta 2020:

”Olipahan outo vuosi. Siihen nähden liiketoiminnallisesti tulokset ovat erinomaiset. Tähän on vaikuttanut monen monta tekijää, joista nostan tähän kaksi. Yhtäältä olimme vieneet 2019 aikana läpi merkittävän uudelleenorganisoitumisen ja uuden strategian toiminnallistamisen. Näiden muutosten myötä lähdimme päättyneeseen vuoteen tiukemmalla fokuksella ja saavutimme heti vuoden alusta hyviä tuloksia niin myynnin kuin käyttöasteenkin osalta.

Toisaalta vaikuttimena oli keväällä maailman menot sotkenut Covid-19-pandemia. Korona toi arvatenkin haastetta monille asiakkaillemme kuten myös johtamiseen ja ihmisten jaksamiseen. Mutta se toi myös merkittävästi säästöjä, kun mm. matka- ja kokouskulut tippuivat lähelle nollaa. Pysäytimme rekrytoinnin koronan vuoksi hetkellisesti, kun käyttöasteemme notkahti keväällä. Tästä toivuttiin kuitenkin nopeasti ja myynti on vetänyt mainiosti koko syksyn, joten rekrytointikin oli käynnissä täydellä höyryllä.

Yhdessä nämä nostivat koko vuoden kannattavuuden hyvälle tasolle ja saimme kasaan myös jonkin verran kasvua, vaikka Vincit California jäikin liikevaihtotavoitteestaan. Kannattavuus säilyi kuitenkin korkeana, mikä on mainio suoritus. Vuoden aikana USA:ssa solmittiin useita merkittäviä uusia asiakkuuksia, jotka luovat hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle.

Suomen palveluliiketoiminnan osalta palaset loksahtelivat paikoilleen ja designereiden sekä ohjelmistokehittäjien laskutusasteet nousivat erinomaisille tasoille. Laskuttavien henkilöiden määrän nettokasvu jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja sen asian muuttaminen onkin selkeästi tärkein tavoite alkaneelle vuodelle. Hankkeita nimittäin riittää, josta kiitos kuuluu nykyisille ja uusille asiakkuuksille, joiden kanssa rakennamme parempaa huomista.

Digitaaliset alustapalvelut kehittyivät nekin hienosti ja jatkuvien palveluiden toistuva kuukausilaskutus ylsi vuoden loppuun mennessä jo lähes 200 000 euron tasolle. Edellä mainittujen lisäksi lanseerasimme digitaaliseen transformaation konsultointiin keskittyneen Vincit Now -yksikön, joka on saanut hyvän jalansijan, josta ponnistaa eteenpäin.

Tuoteliiketoiminnan osalta vuosi oli kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Etenkin VincitEAM -tiimimme teki mitä mainiointa työtä läpi koko vuoden suurimpina kaupallisina onnistumisina kaupat Caverionin, HSY:n ja useampien voimalaitosten kanssa. Vaikka monet toimitukset ovat vielä työn alla, tuplaantui toistuva kuukausittainen laskutus vuoden takaiseen verrattuna ja kehitys näyttää erittäin suotuisalta myös alkaneelle vuodelle. Kaiken kukkuraksi yhtiö onnistui punnertamaan vielä tilikauden tuloksenkin plussalle, joten tästä on hyvä jatkaa ja painaa lisää kaasua.

VincitLaaS kärsi hieman koronan hidastuttamasta päätöksenteosta, mutta eteni lähes tulkoon suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö solmi ensimmäiset kansainväliset asiakkuudet ja solmi käyttöönottosopimukset muun muassa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusoten kanssa. Koronan myötä markkinamaaperä on entistä otollisempi LaaSille, joka mahdollistaa vaikuttavan ja kustannustehokkaan tuen yksilölähtöisesti hajautetussa johtamismallissa.

Vaikka koronan kukistamiseen kuluukin vielä muutama tovi, näyttää tulevaisuus kiintoisalta ja odotan alkanutta vuotta uteliaana. Vaikka moni asia on vielä enemmän kuin epäselvä, yksi asia on kirkas: maailma on muuttunut pysyvästi ja uusi normaali vaatii organisaatioilta radikaalia uusiutumista. Erityisesti kaksi kyvykkyyttä ovat tulevan menestyksen kannalta olennaisia.

Kuinka luoda ylivoimainen digitaalinen asiakaskokemus ja kuinka hyödyntää digitaalista transformaatiota sisäisten prosessien tehostamiseksi.

Kuinka rakentaa hajautettuun johtamiseen pohjaava organisaatio ja johtamismalli, joka huomioi yksilön ja hänen tarpeensa.



Molempien kanssa organisaatiot tarvitsevat rohkeutta ja näkemyksellistä tukea, jota Vincit kykenee tarjoamaan. Odotammekin alkavalta vuodelta uusia mahtavia asiakkuuksia, hyviä liiketoiminnallisia tuloksia ja paljon onnistuneita rekrytointeja.“



Osinkoehdotus

Konsernin emoyhtiön Vincit Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 23 442 111,22 euroa, josta tilikauden voittoa 4 367 022,38 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksettaisiin osinkoa 0,18 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna.

Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; ”Tavoitteena on maksaa vähintään 30 % tuloksesta osinkoina".



Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävin muutos Vincitin keskeisissä riskeissä ja toimintaympäristössä on Covid-19 -pandemian tuomat riskit sekä palvelujen kysyntään että mahdollisesti omaan henkilöstöön.

Muuten lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Kiristyvän kilpailun ohjelmistoalan osaajista arvioidaan lisäävän haasteita rekrytoinnissa. Vincit jatkaa panostuksia nykyisen yrityskulttuurin ja erittäin hyvän työnantajaimagon säilyttämiseksi. Tällä halutaan varmistaa työntekijöiden sitoutuminen myös tulevaisuudessa ja yhtiön kyky jatkaa onnistuneita rekrytointeja.

Vincitin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yrityskaupoissa ja niitä seuraavissa integraatioissa. Yhtiön johto näkee tärkeänä myös kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa onnistumisen.

Vincit on tehnyt panostuksia erikseen mainittuihin tuoteliiketoimintoihin, joiden kaupallistamiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi luonnollisesti epävarmuustekijöitä.

Markkinatilanteen odotetaan Covid-19 -pandemiasta huolimatta jatkuvan yhtiön kannalta positiivisena, mutta erilaiset häiriöt markkinoissa, mukaan lukien mahdolliset IT-markkinoiden ulkopuoliset häiriöt, eivät ole poissuljettuja. Tästä johtuen Vincit pyrkii varautumaan toiminnassaan myös nopeisiin muutoksiin.





Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2021

VINCIT OYJ

Hallitus





Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Liite