AALBORG, Danemark, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44®, le leader mondial de la visibilité de la supply chain pour les chargeurs et les fournisseurs de services logistiques (LSP), a annoncé aujourd'hui qu'il poursuivait son expansion mondiale avec la nomination de plusieurs experts du secteur à de nouveaux postes de direction en Europe. Anjuli Steffen, VP Réseau, Kristian Kaas Mortensen, directeur partenariats et alliances, Clara Terrien, directrice des programmes stratégiques, et Slawomir Klos, directeur régional des ventes en Pologne, rejoignent la société. De plus, project44 a également agrandi son équipe européenne de près de 45 %, atteignant désormais 110 collaborateurs en Europe.



"Nous avons constaté en Europe une demande sans précédent pour nos solutions de visibilité et de collaboration, alors même que cette région continue à faire face aux défis provoqués par la pandémie, le Brexit ou encore l'augmentation rapide du e-commerce", a déclaré Jett McCandless, PDG et fondateur de project44. "En ajoutant Anjuli, Kristian, Clara et Slawomir à notre équipe de direction, mais aussi en ouvrant de nouveaux bureaux à travers l'Europe, nous construisons une équipe inégalée de par son expertise du monde du transport et mais aussi de par sa compréhension des marchés européens dans toutes leurs spécificités".

Déjà leader en matière de la visibilité de la supply chain en Europe, project44 offre à ses clients le réseau mondial le plus étendu et le plus performant, comprenant des connexions à plus de 780 fournisseurs de services télématiques, ce qui représente 94 % du marché européen. En 2020, l'entreprise a connu une croissance mondiale rapide, permettant le recrutement de nouveaux collaborateurs dans huit pays européens et l’ouverture de nouveaux bureaux à Amsterdam, à Cracovie et à Paris, venant s’ajouter aux bureaux déjà existants au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. De plus, Project44 a également élargi sa liste de clients avec des entreprises telles qu’Air Liquide, General Mills, IFCO Systems GmbH, Fretlink, Cargonexx et Ontruck.

Anjuli Steffen était auparavant responsable des opérations Transporteurs chez Uber Freight Europe, se concentrant sur les solutions technologiques pour l'acquisition et l'engagement des transporteurs, la gestion de la qualité, de la sécurité, du risque et de la conformité. En tant que vice-présidente Réseau chez project44, elle est dorénavant chargée de la croissance du réseau de tous les modes de transport.

Kristian Kaas Mortensen arrive chez projet44 suite à une belle expérience chez Girteka Logistics, où il occupait le poste de directeur des partenariats stratégiques et de directeur de la communication. En rejoignant project44 au poste de directeur Partenariats et des Alliances, il dirige désormais les initiatives stratégiques visant à développer les relations et l'innovation avec les partenaires européens de project44.

Clara Terrien, précédemment chef d'équipe du développement commercial chez Uber Freight Europe, est chargée de diriger la stratégie et les partenariats produits afin d'offrir une valeur ajoutée aux clients de project44 grâce à de nouvelles fonctionnalités et intégrations.

Slawomir Klos, ancien responsable pays pour la Pologne chez Uber Freight Europe, a rejoint project44 pour ouvrir un bureau en Pologne et mettre en place une équipe au service l'Europe de l'Est.

project44 a également renforcé sa force de vente. Julien Champeix, anciennement responsable de comptes chez Rayonnance, et Victor Clément, précédemment responsable du développement des ventes chez Shippeo, ont rejoint l'équipe commerciale de project44 en France. Par ailleurs, Marc Boileau, anciennement responsable des comptes clés chez Transporeon, a rejoint l'équipe aux Pays-Bas et Eric Ian Damerau, précédemment directeur des ventes et du marketing chez Seabridge Transport GmbH, en Allemagne. Tous apportent une connaissance approfondie de l'industrie de la logistique et de la technologie de visibilité de la supply chain.

project44 prévoit de continuer d’agrandir son équipe et d’étendre son réseau en Europe afin de répondre aux besoins en constante évolution ses clients en Europe et dans le monde entier.

