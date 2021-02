AALBORG, Denemarken, Feb. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44® , de wereldwijd marktleider in de Supply Chain en Transportation Visibility industrie voor carriers, logistiek dienstverleners en shippers, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn wereldwijde uitbreiding voortzet met de benoeming van diverse professionals uit de industrie voor nieuwe leiderschapsposities in Europa. Nieuw bij het bedrijf zijn Anjuli Steffen - VP Global Network, Kristian Kaas Mortensen - Senior Director Global Partnerships & Alliances, Clara Terrien - Director Global Strategic Programs en Slawomir Klos - Regional Sales Director Polen. Daarnaast heeft project44 het team in Europa met bijna 45% uitgebreid tot 110 getalenteerde Europese teamleden.



"Doordat Europa nog steeds te maken heeft met unieke supply chain uitdagingen, gedreven door o.a. de wereldwijde pandemie, BREXIT alsmede de snel groeiende eCommerce sector, hebben we een ongekende vraag naar onze Transportation Visibility en Data Collaboration oplossingen gezien." aldus Jett McCandless, CEO en oprichter van project44. "Door Anjuli, Kristian, Clara en Slawomir toe te voegen aan ons leiderschapsteam, en het aantal kantoren in Europa verder uit te breiden, beschikken we over een ongeëvenaard team van deskundigen die de Europese markt goed begrijpen en resultaten kunnen leveren voor zowel internationale als regionale klanten."

Als marktleider in de Supply Chain en Transportation Visibility industrie in Europe biedt project44 het meest uitgebreide en best presterende mondiale netwerk, inclusief live connecties met meer dan 780 telematica aanbieders, welke 94% van de Europese markt vertegenwoordigen. Nu de wereld als gevolg van de pandemie te maken heeft met nieuwe normen, heeft het bedrijf een zeer snelle mondiale groei doorgemaakt en waarbij project44 inmiddels in acht verschillende Europese landen nieuwe medewerkers heeft toegevoegd ter uitbrieding van ons team. Ook zijn er, naast de reeds bestaande Europese kantoren in Denemarken, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, nieuwe kantoren geopend in Amsterdam, Krakau en Parijs. Bovendien heeft het bedrijf het klantenbestand uitgebreid met bedrijven als Air Liquide, General Mills, IFCO Systems GmbH, Fretlink, Cargonexx, Ontruck.

Anjuli Steffen was voorheen Head of Central Carrier Operations bij Uber Freight EU, en richtte zich op technologische oplossingen voor expediteursacquisitie en -beheer, kwaliteitsmanagement, veiligheid, risico en compliance, automatisering/analyse, tracking en marktbeheer. In haar rol als VP Global Network is ze verantwoordelijk voor het stimuleren van netwerkgroei tussen verschillende modi.

Kristian Kaas Mortensen werkte voor zijn overstap naar project44 bij Girteka Logistics, waar hij werkzaam was als Director Strategic Partnerships en Chief Communications Officer. Als Senior Director Global Partnerships & Alliances bij project44 leidt hij nu strategische initiatieven om relaties en innovatie uit te breiden met de partners van project44 binnen Europa.

Clara Terrien, voorheen Business Development Team Lead bij Uber Freight EU, zal leiding gaan geven aan de product strategie en product partnerships om klanten van project44 superieure waarde te bieden via nieuwe product ontwikkelingen en partnerships.

Slawomir Klos, voorheen Poland Country Manager van Uber Freight EU, heeft zich aangesloten bij project44 om een kantoor in Polen te openen en een team op te richten voor Oost-Europa.

project44 heeft ook een aantal belangrijke leden aan het verkoopteam toegevoegd om de Supply Chains in Europa te adviseren hoe ze het beste hun Visibility doelstellingen kunnen behalen. Julien Champeix , voorheen Account Manager bij Rayonnance, en Victor Clément , voorheen Sales Development Lead bij Shippeo, zijn de nieuwe aanwinsten voor het accountteam van project44 in Frankrijk. Daarnaast heeft Michel Stekelenburg, tevens President van de CSCMP Benelux Roundtable en voorheen VP Strategic Accounts bij DiLX alsmede Marc Boileau , voorheen Key Account Manager bij Transporeon, zich aangesloten bij het team in Nederland en Eric Ian Damerau , voorheen Director Sales & Marketing bij Seabridge Transport GmbH zich aangesloten bij het team in Duitsland. Ze brengen allemaal diepgaande kennis van technologie in de logistieke en supply chain industrie met zich mee.

project44 is van plan om hun team en het netwerk in Europa verder uit te breiden om te blijven voldoen aan de continue veranderende behoeften van klanten binnen de regio en de rest van de wereld.

project44 is 's werelds toonaangevende Visibility Platform voor shippers en logistiek dienstverleners. project44 verbindt, automatiseert en biedt inzicht in belangrijke transportprocessen teneinde de tijd, benodigd om inzichten om te zetten in gerichte acties, te verkorten. Door gebruik te maken van de kracht van het op de cloud gebaseerde project44 platform verhogen organisaties de operationele efficiëntie, verlagen ze de operationele kosten, verbeteren ze de transport prestaties en bieden ze hun klanten een uitzonderlijke, Amazon-like ervaring. project44 is wereldwijd verbonden met duizenden transporteurs en heeft een uitgebreide dekking voor alle ELD- en telematica-aanbieders op de markt. Het ondersteunt alle transportmodi en verzendtypes, waaronder Air, Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Groupage, Truckload, Rail, Intermodal en Ocean. project44 staat op de tweede plaats, meteen na Amazon, op de FreightWaves' 2021 Freight Tech 25, een lijst van de meest innovatieve bedrijven in vrachtvervoer, en heeft de SAP® Pinnacle Award 2020 ontvangen als de Cloud Partner Integration of the Year.

