UpSlide, éditeur qui facilite l’usage de Microsoft Office pour les professionnels de la finance, prévoit une augmentation de ses effectifs en 2021 en ouvrant une vingtaine de nouveaux postes. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de confiance et d’ambition pour le groupe qui, en dépit de la crise sanitaire, a su maintenir son rythme de croissance.

Le logiciel UpSlide ajoute des fonctionnalités à PowerPoint, Excel et Word sur-mesure pour les professionnels de la finance, afin de créer des documents irréprochables en un temps record et renforcer l’image de marque. Plus de 600 équipes dans 60 pays ont déjà adopté la solution pour révolutionner leur usage d’Office,. UpSlide s’inscrit dans le quotidien des équipes en s’adaptant à leurs workflows et besoins : créée en 2010, la solution est devenue la référence du secteur financier en matière de productivité et de conformité de marque. Le groupe UpSlide réunit à ce jour 88 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 8,2 millions d’euros en 2020, basé sur une croissance organique.

En 2021, UpSlide continue à investir dans ses antennes internationales (Londres, New-York, Singapour et Berlin) en intégrant de nouveaux talents à l’image de son positionnement premium et finance. En rejoignant UpSlide, les nouvelles recrues intégreront une équipe d’experts qui aident chaque jour les professionnels de la finance à mieux travailler en leur proposant une gamme de services haut de gamme : accompagnement au changement, formations sur-mesure, plans de communication et d’adoption personnalisés ou encore redesign de documents métier. Chaque nouvel arrivant bénéficie d’un programme d’onboarding sur plusieurs semaines et se fait accompagner en interne via du coaching, des formations sur la connaissance client et les valeurs cultivées en interne (par exemple : la communication non violente ou la gestion de projet agile).

Un autre différenciant de l’éditeur : la qualité des conditions de travail proposées aux collaborateurs et la possibilité d’évoluer en continu en intégrant de nouveaux savoir-faire. UpSlide a ainsi occupé la première place du classement HappyIndex®/AtWork 2019 (start-ups de plus de 26 salariés), et la 2e du palmarès AgileIndex® (entreprises de 0 à 49 salariés), et continue en 2020 d’être parmi les sociétés où il fait le mieux travailler. Il s’agit d’un marqueur fort de l’entreprise, qui investit des ressources pour créer un environnement de travail de premier plan, comme par exemple une flexibilité totale sur le travail à distance, la création d’un comité « Bonheur au Travail » en interne ou le lancement d’initiatives solidaires comme un rapport « Diversité et Inclusion » - premier pas de l’obtention du label B Corp, visée cette année.

Aurore JAUGIN, CEO d’UpSlide France : « Nous allons une nouvelle fois recruter des talents nous permettant d’offrir toujours plus de qualité et d’innovation à nos clients. En nous rejoignant, nos futurs collaborateurs intégreront une structure bienveillante et agile, qui organise son modèle de croissance autour de la satisfaction de ses clients et du bien-être de ses équipes. Ces piliers nous permettent de nous entourer à long terme d’individus passionnés, qui sont à la source de notre succès en France comme à l’international. »