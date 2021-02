CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 4. HELMIKUUTA 2021 KLO 13.45

Cargoteciin kuuluva Hiab on allekirjoittanut sopimuksen sveitsiläisen Hiab-jälleenmyyjä Notterkranin kanssa 110 MULTILIFT -koukkulaitteen toimittamisesta Sveitsin armeijan käyttöön. Tilaus kirjattiin vuoden 2020 neljännelle neljännekselle.

Tilaus koskee Sveitsin armeijan uuden sukupolven ajoneuvoperhettä, jonka myötä Sveitsin armeija suunnittelee hankkivansa lisää koukkulaitteilla varustettuja ajoneuvoja lähitulevaisuudessa.

Notterkran asentaa ajoneuvoihin Multilift ULT21Z.59+SC -koukkulaitteet, joissa on kontinkäsittely-yksiköt. Yksiköillä voidaan käsitellä flatrack-kontteja sekä 20 jalan ISO-kontteja. Tämän jälkeen yhtiö toimittaa ajoneuvot Sveitsin liittovaltion puolustusalan hankintavirastolle Armasuisselle.



”Olemme ylpeitä siitä, että Armasuisse on valinnut uuteen ajoneuvokantaansa MULTILIFT-koukkulaitteemme. Tilaus kertoo Notterkranin ja Hiabin pitkäaikaisesta yhteistyöstä oikean ratkaisun kehittämiseksi Sveitsin armeijalle. Hiab Government Business Operationin pitkä kokemus puolustusjärjestelmistä mahdollisti laitteiden räätälöinnin vastaamaan kaikkia tarvittavia operatiivisia vaatimuksia, puolustusstandardeja ja spesifikaatioita, jotka Armasuisse on testannut huolellisesti”, sanoo Hiab Government Business Operationsin johtaja Frank van Dongen.





Lisätietoja:

Frank van Dongen, Johtaja, Government Business Operations, Hiab, puh: +31 651 282 454, frank.van.dongen@hiab.com

Jon Lopez, varatoimitusjohtaja, vaihtolavalaitteet, puutavaranosturit, jätteet ja kierrätys, Hiab, puh: +46 706 008 067, jon.lopez@hiab.com

Nils Gjerstad, viestintäpäällikkö, Hiab, puh: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





About Hiab

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 4 000 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.



Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolava- ja koukkulaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä sekä HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3.3 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

