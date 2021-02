February 04, 2021 08:00 ET

February 04, 2021 08:00 ET

Das Partnernetzwerk des Cloud-basierten Anbieters für IT-Monitoring vergrößert sich kontinuierlich und bietet damit noch mehr Kunden beispiellose Transparenz



SANTA BARBARA, Kalifornien, Feb. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LogicMonitor , die führende Cloud-basierte Informations- und Monitoring-Plattform zur Überwachung von IT-Infrastrukturen hat heute ihre Partnerschaft mit Fusion Global Business Solutions (Fusion GBS) bekanntgegeben. Fusion GBS bietet Unternehmen mit KI-optimiertem Service und Operations Management messbare Resultate für die gesamte Organisation und alle Geschäftsbereiche. Fusion zählt damit zum exklusiven LogicMonitor Partnernetzwerk , bestehend aus Resellern, Systemintegratoren und Managed Service Providern (MSPs).

„Wir freuen uns sehr, LogicMonitor in unser Lösungsportfolio aufzunehmen“, so John Mohan, CEO von Fusion GBS. „Die besonderen Herausforderungen, denen Unternehmen aktuell hinsichtlich der Überwachung und Steuerung ihrer IT-Infrastruktur gegenüberstehen, verlangen nach einer marktführenden Plattform wie LogicMonitor, die Unternehmen den notwendigen Überblick ermöglicht und so deren Digitale Transformation voranbringt. Nicht zuletzt aufgrund der AIOps-Integration, der vollständigen End-to-End-Transparenz und des benutzerfreundlichen Reportings haben wir uns für LogicMonitor entschieden.“

Als erster multinationaler Partner im LogicMonitor Netzwerk, wird Fusion GBS mit seiner Expertise und der Lösung von LogicMonitor Unternehmen bei der Automatisierung von Workflows, der Verbesserung der Produktivität und der Überwachung aller Komponenten in hybriden IT-Umgebungen unterstützen. Mit dieser Partnerschaft wird Fusion seine Rolle im Bereich des Monitorings von hybriden IT-Infrastrukturen weiter ausbauen.

„Unsere Partnerschaft mit Fusion GBS ist von zentraler Bedeutung, um die globale Reichweite von LogicMonitor weiter auszubauen“, so Sanjay Gupta, Global Vice President of Channels & Alliances. „Fusion ist ein führender Lösungsanbieter mit erstklassigem Team. Wir teilen die Vision, Unternehmen bei der Optimierung zu unterstützen und so die Digitalisierung der Geschäftsbereiche zu voranzutreiben. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und darüber, das Lösungs- und Serviceportfolio von Fusion mit der LogicMonitor Plattform zu ergänzen.“

Neben der Erweiterung seines Partnernetzwerks hat LogicMonitor LM Logs ™, die neue Cloud-basierte Log-Intelligence-Lösung auf den Markt gebracht. LogicMonitor Partner können ab sofort LM Logs, AIOps Early Warning System und eine Vielzahl weiterer Funktionen nutzen, um ihren Kunden einen noch umfassenderen Einblick in ihre Infrastruktur zu bieten.

Weitere Informationen zum LogicMonitor Partnernetzwerk finden Sie unter www.logicmonitor.com/partners .

Über LogicMonitor®

Monitoring eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten. Bei LogicMonitor® erweitern wir die Möglichkeiten für Unternehmen, indem wir die dahinterstehende Technologie weiterentwickeln. LogicMonitor überwacht Infrastrukturen nahtlos und ermöglicht es Unternehmen, sich weniger auf das Lösen von Problemen und mehr auf die Weiterentwicklung zu konzentrieren. Wir helfen unseren Kunden, in Minutenschnelle eine umfassende Übersicht zu erhalten, den Fokus von Optimierung auf Innovation zu richten und den Blickwinkel von Sicht auf Vision zu verändern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.logicmonitor.com .

LogicMonitor Kontakt:

Anna Lindsey

Tel: +1 805 323-3901

E-Mail: anna.lindsey@logicmonitor.com

Über Fusion Global Business Solutions

Fusion Global Business Solutions bietet seinen Kunden messbare Resultate mit KI-optimiertem Service und Operations Management. Mit seiner eigenen Software und marktführenden Anbietern wie BMC Software und Automation Anywhere unterstützt Fusion GBS bei der Optimierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen sowie bei der Steigerung von Produktivität und Senkung der Kosten. Als internationales Unternehmen hat sich Fusion auf komplexe Implementierungen spezialisiert und arbeitet mit höchsten Sicherheits-Standards. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fusiongbs.com