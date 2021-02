Den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S afholdes mandag den 1. marts 2021 kl. 10.00.

På grund af COVID-19-pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

godkendelse af årsrapporten for 2020 og anvendelse af overskud

vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2020

beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen

forslag fra bestyrelsen (ændring af vederlagspolitikken og nyt punkt 16 i selskabets vedtægter)

valg af og honorar til bestyrelsesmedlemmer

valg af revisor.

Dagsordenen er beskrevet nærmere i vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har besluttet at indstille Henrik Poulsen og Julia King, Baronesse Brown af Cambridge, som nye medlemmer af bestyrelsen.

Om indstillingen af Henrik Poulsen og Julia King siger Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted A/S:

”Vi har indstillet to meget stærke kandidater til bestyrelsen. Julia King har en omfattende international baggrund inden for ingeniørvidenskab i både industrien og den akademiske verden, herunder fra Rolls-Royce plc, University of Cambridge og Imperial College. Hun har indgående viden om vedvarende energi og det politiske perspektiv, bl.a. fra sine hverv som medlem af den britiske Committee on Climate Change og bestyrelsesmedlem i Green Investment Bank.

Henrik Poulsen har unik virksomheds- og brancheerfaring fra sin tidligere rolle som administrerende direktør for Ørsted, og det er bestyrelsens vurdering, at valget af Henrik Poulsen til bestyrelsen vil sikre, at virksomheden fortsat vil kunne trække på hans vision, kompetencer og brancheerfaring, ligesom det vil sikre god kontinuitet i selskabets ledelse. Jeg ser frem til at byde dem velkommen.”

Oplysninger om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, uafhængighed, erfaring og særlige kompetencer indgår i denne generalforsamlingsindkaldelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

99 55 77 65

cabkj@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

