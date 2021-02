February 04, 2021 08:18 ET

February 04, 2021 08:18 ET

MONTRÉAL, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) annonce qu’elle publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’année 2020 après la fermeture des marchés, mercredi le 24 février 2021. Une conférence téléphonique aura lieu le lendemain, le 25 février 2021, à 10h00 HNE.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020

Les personnes intéressées à participer à la conférence téléphonique sont priées de composer le 1 833 979-2852 (sans frais en Amérique du Nord), ou le 1 236 714-2915 (appels internationaux). Un téléphoniste redirigera les participants à la conférence téléphonique.

Il sera possible d’écouter l’enregistrement de la conférence à partir du 25 février 2021 à 13h00 HNE jusqu’à 23h59 HNE le 4 mars 2021 en composant le 1 800 585-8367 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 416 621-4642, puis le code d’accès 9484419. L’enregistrement sera également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 140 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.