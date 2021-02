Ringkjøbing Landbobank har de senere år arbejdet på at gøre banken mere bæredygtig, og vi er meget stolte af at kunne fortælle, at banken fra 2020 nu er CO 2 neutral. Dette har vi opnået gennem en række forskellige tiltag og gennem vores ejerskab af den smukke fredsskov Sæbygaard Skov ved Sæby.



Dette kan du læse mere om i bankens ESG rapport (vedhæftet), hvor vi også beskriver, hvordan vi arbejder med at tilpasse bankens produkter til kunderne.



I rapporten kan du også læse om vores samarbejde med BankInvest om klimavenlige investeringer – vores finansieringer til den grønne omstilling – bæredygtige produkter som grønne billån - vores samarbejde med mere end 1.400 foreninger og klubber – og vores fokus på samfund og medarbejdere.



Vil du have mere information om bankens arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar, så er du meget velkommen til at kontakte adm. direktør John Fisker på tlf. 76241257.







