INFORMATION REGLEMENTEE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 25 AU 28 JANVIER 2021

Issy les Moulineaux, le 4 février 2021

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 12 janvier 2021.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transaction LEI Code ISIN Volume

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen d'acquisition

(en euros) Marché 25/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 56438 73,6156 XPAR 25/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 18000 73,6666 CEUX 25/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 6062 73,6667 TQEX 26/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 9295 74,5289 XPAR 26/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 1485 74,6236 CEUX 26/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 735 74,6160 TQEX 27/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 24011 74,7135 XPAR 27/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 6348 74,7146 CEUX 27/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 3144 74,7082 TQEX 28/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 18527 74,3490 XPAR 28/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 4743 74,3777 CEUX 28/01/2021 969500LCBOG12HXPYM84 FR0000121220 1212 74,4288 TQEX Total 150 000

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo ( https://www.sodexo.com/fr/home/finance/regulated-information/share-buybacks.html )

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile et à la Personne. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés



19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2019-2020



420 000 collaborateurs au 31 août 2020



1er employeur privé français dans le monde



64 pays



100 millions de consommateurs chaque jour



10,9 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 3 février 2021)

Contacts

Analystes et Investisseurs Direction Juridique Corporate Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Olivia GUILLAUME

Tél. : +33 1 57 75 85 90

olivia.guillaume@sodexo.com





Pièce jointe