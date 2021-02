Bonjour,



Capgemini rejoint Verkor pour renforcer les capacités de production de batteries bas carbone en Europe

Paris, le 4 février 2021 - Capgemini et Verkor annoncent que Capgemini rejoint Verkor pour accélérer la capacité de production de batteries bas carbone en Europe du Sud avec la création d’une première gigafactory1 d’une capacité initiale de 16 GWh.

Capgemini apportera à Verkor son expertise pour exploiter tout le potentiel du numérique et des données au service de l’excellence dans la fabrication de batteries bas carbone.

Benoit Lemaignan, PDG de Verkor, déclare : « Nous sommes ravis d'attirer des partenaires aussi prestigieux pour nous aider à mettre en œuvre en Europe notre vision d'un système industriel de fabrication de batteries à la fois compétitif et durable. La clé de notre succès est de réunir les meilleurs talents, ressources et compétences du monde entier afin de proposer au marché d'ici 2023 des batteries bas carbone fabriquées en France. Les compétences uniques de Capgemini en matière d'ingénierie et de numérique nous permettront d'optimiser notre processus de fabrication en améliorant le rendement et en réduisant les rebuts en vue d'améliorer notre modèle sur les plans économique et environnemental ».

Roshan Gya, directeur Europe du Sud et Europe Centrale chez Capgemini Invent, ajoute : « Le développement en Europe d'une chaîne d'approvisionnement en batteries à la fois résiliente et durable est essentiel pour l'avenir et la transition énergétique de l’industrie automobile. Le numérique jouera un rôle clé pour garantir la compétitivité des gigafactories européennes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre à contribution notre savoir-faire numérique et de participer, main dans la main avec Verkor, à la création en France d'une gigafactory connectée et au meilleur niveau d’excellence opérationnelle ».

Capgemini rejoint ainsi Schneider Electric, EIT InnoEnergy et IDEC GROUPE, qui ont annoncé leur partenariat avec Verkor et juillet 2020 .

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com .

À propos de Verkor

Verkor, une entreprise industrielle française, stimulera la production de batteries en France avec le soutien de l'EIT InnoEnergy, de Schneider Electric, du GROUPE IDEC et de Capgemini. La nouvelle société intensifiera la production de batteries bas carbone dans le sud de l'Europe pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de stockage stationnaire.









1 Usine géante de fabrication de batteries







