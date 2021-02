Villers-lès-Nancy, le 4 février 2021 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2020 à 171,75 M€

en progression de 8,32%

Net rebond de l’activité au 2 nd semestre 2020 : CA de 93,82 M€ en croissance de 14,85%.

A périmètre comparable (hors cession INTECUM et hors acquisitions de MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE) : CA de

84,37 M€ en progression de 3,28%.



Le Groupe confirme l’efficience de sa stratégie de croissance externe :

Impact positif des acquisitions (MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE) de +8,05% avec un CA annuel de 12,77 M€.



Le Groupe confirme la solidité de son modèle économique fondé sur la récurrence de son chiffre d’affaires et la diversité de ses activités liées à la santé :

A périmètre comparable, maintien du CA annuel à 158,98 M€ (+0,49%).



Perspectives 2021 : poursuite de la stratégie du Groupe pour la transformation technologique d’un parcours patient cohérent Ville-Hôpital.

En millions d'euros 2020* 2019 Variation 1er trimestre 39,00 38,15 + 2,23 % 2ème trimestre 38,93 38,73 + 0,52 % 1er semestre 77,93 76,88 + 1,37 % 3ème trimestre 44,34 35,28 + 25,70 % 4ème trimestre 49,48 46,41 + 6,61 % 2nd semestre 93,82 81,69 + 14,85 % Chiffre d'affaires annuel 171,75 158,57 + 8,32 %**

* non audité

** +0,49% à périmètre comparable hors cession INTECUM et hors acquisitions de MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE.



Point sur l’activité 2020

· La Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un chiffre d’affaires annuel de 127,31 M€ en progression de 5,05% par rapport à 2019. A périmètre comparable (hors cession INTECUM et acquisitions de SVEMU et ASCA INFORMATIQUE), le chiffre d’affaires annuel de la Division est stable

(-0,44% à 120,30 M€).

En France, l’anticipation du Groupe dans la mise en place de modalités opérationnelles de proximité avec ses clients permet de satisfaire à la forte reprise d’activités constatée dès le mois de juin (report des installations en pharmacies, hausse des prises de commandes par le lancement de nouvelles offres) et de s’adapter à l’annonce de la 2 ème phase de confinement. Ces dispositions permettent de réduire l’impact de l’épidémie et de maintenir le niveau du CA annuel par rapport à 2019 : +5,92%. Le 2 nd semestre est par ailleurs dynamisé par l’intégration au 1 er juillet d’ASCA INFORMATIQUE qui contribue à hauteur de 6,6 M€.

phase de confinement. Ces dispositions permettent de réduire l’impact de l’épidémie et de maintenir le niveau du CA annuel par rapport à 2019 : +5,92%. Le 2 semestre est par ailleurs dynamisé par l’intégration au 1 juillet d’ASCA INFORMATIQUE qui contribue à hauteur de 6,6 M€. En Italie, la mixité des activités avec les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens permet de limiter l’impact de la crise sanitaire. A périmètre comparable, le Pôle Pharmacie Italie est en léger repli de 0,42% à 7,14 M€. L’intégration de SVEMU, qui contribue à hauteur de 602 K€, assure la croissance du Pôle Pharmacie Italie : +5,30% pour 2020.

En Belgique, qui connaît de très fortes contraintes au niveau de son confinement, le chiffre d’affaires est en retrait de -20,63% à 3 M€ et ne représente que 2,37 % du chiffre d’affaires total de la Division en 2020.

Cette Division représente 74,12% du chiffre d’affaires global 2020 du Groupe Pharmagest.



·Croissance soutenue pour la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux : +34,27% avec un chiffre d’affaires annuel de 26,19 M€.

Cette progression significative confirme l’efficience de la stratégie de développement européen engagée par la Division dans un contexte de crise sanitaire révélateur de la nécessité absolue d’un décloisonnement Ville-Hôpital : implantation en Belgique avec l’acquisition de CARE SOLUTIONS et la création de sa filiale MALTA BELGIUM, diversification des activités avec les acquisitions d’ICT et de PANDALAB. A périmètre comparable, la Division enregistre une progression de 6,66%.

Alors que les activités des EHPAD et de l’Hospitalisation à Domicile ont connu une relative tension sur le 2nd semestre compte tenu de l’évolution de l’épidémie, les nouveaux contrats signés par AXIGATE avec le CH de Gisors et d’Andelys du GHT Eure-Seine et le CH d’Arles ont soutenu la croissance du chiffre d’affaires et contribué à hauteur de +5,10% (30% des commandes restent à exécuter en 2021).

Cette Division représente 15,25% du chiffre d’affaires global 2020 du Groupe Pharmagest.



· La Division Solutions e-Santé maintient son chiffre d’affaires annuel : 16,44 M€ (+1,97%).

Cette Division a connu une évolution contrastée sur le 2 nd semestre : après une reprise timide, l’activité Communication Digitale a retrouvé une dynamique croissante sur la fin d’année, ce qui n’a pas permis de compenser le ralentissement de l’activité des lecteurs connectés.

semestre : après une reprise timide, l’activité Communication Digitale a retrouvé une dynamique croissante sur la fin d’année, ce qui n’a pas permis de compenser le ralentissement de l’activité des lecteurs connectés. L’intégration d’I-MEDS en Allemagne au T1 2020 soutient par ailleurs le développement de l’activité Observance et contribue à hauteur de 374 K€. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires annuel de la Division est stable (-0,36% à 16,06 M€).

Cette Division représente 9,57% du chiffre d’affaires global 2020 du Groupe Pharmagest.

· La Division Fintech enregistre un chiffre d’affaires annuel 2020 de 1,81 M€ en progression de 3,75% par rapport à 2019.

Dans un contexte conjoncturel marqué au 1er semestre par le ralentissement des investissements, cette Division récupère son retard et enregistre une reprise significative de son activité au 2nd semestre : CA de 1,13 M€ en progression de 15,64%.

Cette Division représente 1,06% du chiffre d’affaires global 2020 du Groupe Pharmagest.

Evénements significatifs survenus après la clôture de l’exercice 2020

Cession de 30% des actions NANCEO (Division Fintech) aux membres opérationnels. Lancée au 2ème trimestre 2015, la société NANCEO (Division Fintech) vise à devenir une véritable place de marché du financement des ventes pour les équipements et les services. Acteur aujourd’hui reconnu, la plateforme Leasa by Nancéo connecte des partenaires de renom et contribue à une offre de services toujours plus importante et à la proposition de conditions financières encore meilleures. Par cette cession d’actions, le Groupe Pharmagest entend associer ses membres opérationnels à la réussite de NANCEO et soutenir leur motivation à poursuivre le développement de cette activité et de son volume d’affaires en France mais également à l’international.

Perspectives 2021

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte inédit, le Groupe Pharmagest a fait la preuve en 2020 de la résilience de son modèle économique et de la solidité de sa stratégie avec une croissance significative de son activité et des opérations de croissance externe structurantes. Le Groupe anticipe d’excellents résultats pour 2020.

Alors qu’on s’attend à ce que l’épidémie perdure en 2021 et soit récurrente dans les années à venir, il est fortement prévisible que les gouvernements européens investissent massivement dans le numérique en santé. Dans ce contexte, le Groupe Pharmagest, acteur majeur et innovant dans les domaines de l’IT Santé, poursuit le déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner et coordonner tous les métiers du monde médical et promouvoir la concrétisation technologique d’un parcours patient cohérent entre la ville et l’hôpital.

Il entend par ailleurs poursuivre ses actions pour s’assurer d’une croissance significative de ses activités, tout en confirmant sa volonté de mener en 2021 de nouvelles acquisitions ciblées en France et en Europe.



En septembre 2020, le Groupe Pharmagest a confirmé ses ambitions en s’engageant auprès de la Délégation Ministérielle au Numérique en Santé et en signant la Charte "Engagé pour la e-Santé". Le Groupe Pharmagest entend partager ses valeurs et s’associer aux quelques 320 industriels signataires pour mener à bien plusieurs chantiers numériques essentiels à la modernisation du système de soins et à l’amélioration de la prise en charge des personnes dans les secteurs sanitaire et médico-social.

Calendrier financier

Résultats Annuels 2020 : 26 mars 2021 après Bourse.

Réunion d’information sur les Résultats Annuels 2020 : 29 mars 2021 à 14h30 - Paris.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

