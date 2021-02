February 04, 2021 12:15 ET

February 04, 2021 12:15 ET

In het kader van haar goed deugdelijk bestuur en vooruitlopend op het einde van het laatste mandaat van Benoît De Blieck, CEO van Befimmo, voorzien op 65-jarige leeftijd, heeft de Raad van Bestuur het genoegen de benoeming aan te kondigen van Jean-Philip Vroninks, op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, tot CEO van de Vennootschap. Zijn benoeming tot Gedelegeerd Bestuurder zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2021.



Jean-Philip, momenteel Executive Director van Jones Lang Lasalle België-Luxemburg, zal Befimmo in de komende maanden vervoegen.







Klik hier om het persbericht te raadplegen:

Bijlage