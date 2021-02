Communiqué de presse

Paris, le 4 février 2021

iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 1 300 millions d’euros



Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès l'émission obligataire double tranche d'un montant total de 1 300 millions d'euros.



Il s’agit de la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis la précédente émission double tranche d’iliad en avril 2018.

Les principales caractéristiques de ces emprunts sont les suivantes :

Tranche 1 d’un montant de 600 millions d’euros, d’une durée de 3 ans (échéance au 11 février 2024) et présentant un coupon annuel de 0,750% ;



Tranche 2 d’un montant de 700 millions d’euros, d’une durée de 7 ans (échéance au 11 février 2028) et présentant un coupon annuel de 1,875% ;



Cette opération a rencontré un vif succès, avec une demande totale avoisinant les 3,9 milliards d’euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération vient confirmer la qualité de la récente acquisition de l’opérateur polonais Play et atteste de la solidité de la stratégie et des perspectives d'iliad.



Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de bonnes conditions de marché afin de conclure le refinancement de l’acquisition de l’opérateur de télécommunications polonais Play, et vient renforcer sa structure financière.

Avec cette émission, iliad accroît sa position de premier émetteur non noté sur le marché européen des obligations seniors, avec un encours de 4,4 milliards d'euros. La dernière émission obligataire d'iliad datait de juin 2020.

Banco Sabadell, BayernLB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC Market Solutions, Helaba, ING, J.P. Morgan, La Banque Postale, Natixis, SMBC Nikko, Société Générale et UniCredit sont les Joint Lead Managers de l'opération.

A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre 2020. Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur mobile en Europe1.

1 En nombre d’abonnés mobiles en Europe, hors M2M.

