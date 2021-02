Nouvelle étape de la restructuration financière de Vallourec : entrée en sauvegarde

Boulogne-Billancourt (France), le 4 février 2021 – Vallourec annonce l’ouverture ce jour d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d’une période d’observation fixée à six mois maximum. L’ouverture de cette procédure a notamment pour objectif de permettre la mise en œuvre de l’accord de principe trouvé par Vallourec avec ses principaux créanciers, en vue de parvenir à une structure financière rééquilibrée, en réduisant son endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique dans un environnement de marché volatile. Les conditions et modalités de mise en œuvre de cet accord de principe sont décrites dans le communiqué du 3 février 2021. Cette procédure est limitée à la seule société mère du groupe et ne concerne donc pas l’activité opérationnelle du groupe.

Dans ce cadre, le tribunal a désigné la SELARL FHB, en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance de Vallourec SA, ainsi que la SCP BTSG, en la personne de Maître Marc Sénéchal, en qualité de mandataire judiciaire.

Reprise de la cotation

Vallourec a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation des actions Vallourec (ISIN FR0013506730), des Obligations 2024 (ISIN : FR0012188456) et des OCEANE 2022 (ISIN : FR0013285046), à compter de l’ouverture des marchés le vendredi 5 février 2021.

De même, Vallourec a demandé à la Bourse du Luxembourg, la reprise de la cotation des Obligations Senior 2022 (ISIN: XS1700480160 / XS1700591313; Common Code: 170048016/170059131) et les Obligations Senior à échéance 2023 (ISIN: XS1807435026 / XS1807435539; Common Code: 180743502/180743553), à compter de l’ouverture des marchés le vendredi 5 février 2021.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie de l’indice SBF 120 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long Seulement.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com





Pièce jointe