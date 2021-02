Communiqué de presse

Information financière relative au quatrième trimestre et à l'exercice 2020

Une performance commerciale et financière solide malgré la crise COVID-19

Objectifs atteints pour 2020

Base clients mobiles postpayés +2,4 % / Base clients câble +26,3 % en glissement annuel

Pour le T4, le chiffre d’affaires recule de -7,2 %, et les services facturés au client progressent de +3,0 % sur un an

L’EBITDAaL progresse de +7,9 % en glissement annuel au T4

Dividende stable proposé à 0,50 € par action

Chiffres clés opérationnels - T4 Orange Belgium a affiché une performance commerciale positive malgré le maintien des mesures contre le COVID-19 (réouverture des shops, mais avec une capacité limitée) et les campagnes de subventions très actives de ses concurrents.

malgré le maintien des mesures contre le COVID-19 (réouverture des shops, mais avec une capacité limitée) et les campagnes de subventions très actives de ses concurrents. Le portefeuille Go a encore rencontré un vif succès, malgré un environnement très concurrentiel. Au cours du trimestre, Orange Belgium a enregistré 26 000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, à 2,6 millions d'abonnés (+2,4 % en glissement annuel).

Au cours du trimestre, Orange Belgium a enregistré 26 000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, à 2,6 millions d'abonnés (+2,4 % en glissement annuel). Les ventes nettes de contrats câble ont fortement progressé pour atteindre 22 000 nouveaux clients, renouant avec les niveaux pré-confinement. L'offre 'haut débit seul’ introduite au début du trimestre a donné des résultats positifs et Love Duo représente toujours un tiers des ajouts bruts. La base clients mobiles convergents représente désormais 20,3 % des clients mobiles postpayés, en progression de 435 pb par rapport au T4 2019.

L'offre 'haut débit seul’ introduite au début du trimestre a donné des résultats positifs et Love Duo représente toujours un tiers des ajouts bruts. La base clients mobiles convergents représente désormais 20,3 % des clients mobiles postpayés, en progression de 435 pb par rapport au T4 2019. L’ARPO convergent B2C a diminué de 4,0 % en glissement annuel à 73,6 €, sous l'effet de l'accroissement de la base clients Love Duo, commercialisée à un prix plus bas (déjà plus de 20 % de la base clients convergents totale), ainsi que des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents.

sous l'effet de l'accroissement de la base clients Love Duo, commercialisée à un prix plus bas (déjà plus de 20 % de la base clients convergents totale), ainsi que des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents. L'ARPO mobile postpayé a reculé de 3,1 % en glissement annuel à 19,8 €, du fait de la diminution des revenus hors forfait liés à l'itinérance et aux données mobiles, en partie contre-balancée par la migration de clients vers des modèles tarifaires plus élevés dans le nouveau portefeuille GO.





Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium T4 2019 T4 2020 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 2.579 2.641 2,4% Ajouts nets (en milliers) 31 26 -16,4% ARPO des abonnements mobile uniquement (€ par mois) 20,4 19,8 -3,1% Base clients câble (en milliers) 258 326 26,3% Ajouts nets (en milliers) 25 22 -14,9% ARPO convergence B2C (€ par mois) 76,7 73,6 -4,0% Clients mobiles convergents en % de la base clients abonnements mobiles 15,9% 20,3% 435 bp





Éléments financiers marquants - T4 Le chiffre d'affaires s’est élevé à 343,0 millions d’euros, en recul de 7,2 % en glissement annuel. Les services facturés au client ont encore enregistré une progression de 3,0 %, soutenus principalement par la hausse du chiffre d'affaires des services convergents (+20,0 % en glissement annuel). De même que sur les trimestres précédents, la pandémie de COVID-19 a pesé sur les revenus des services aux opérateurs (-17,3 % en glissement annuel), ce qui est dû principalement à la baisse des revenus liés aux SMS entrants (-13,8 millions d’€, compensée par la baisse du coût des SMS).

Les services facturés au client ont encore enregistré une progression de 3,0 %, soutenus principalement par la hausse du chiffre d'affaires des services convergents (+20,0 % en glissement annuel). De même que sur les trimestres précédents, la pandémie de COVID-19 a pesé sur les revenus des services aux opérateurs (-17,3 % en glissement annuel), ce qui est dû principalement à la baisse des revenus liés aux SMS entrants (-13,8 millions d’€, compensée par la baisse du coût des SMS). L'EBITDAaL a progressé de 7,9 % en glissement annuel à 85,9 millions d’euros , porté par la progression des services facturés au client, mais aussi par la diminution des coûts (-11,3 % sur un an – principalement des coûts des SMS, de l'itinérance, de personnel et des équipements). Une fois encore, le plan de transformation Bold Inside a permis de maîtriser les coûts structurels, les coûts indirects ayant diminué de 2,5 % . L’activité câble a enregistré un EBITDAaL positif à 7,0 millions d’euros (+3,7 millions d’euros en glissement annuel).

, porté par la progression des services facturés au client, mais aussi par la diminution des coûts (-11,3 % sur un an – principalement des coûts des SMS, de l'itinérance, de personnel et des équipements). Une fois encore, le . L’activité câble a enregistré un EBITDAaL positif à 7,0 millions d’euros (+3,7 millions d’euros en glissement annuel). Les eCapex ont augmenté de 16,1 % en glissement annuel à 70,9 millions d'euros , ce qui s'explique principalement par un rattrapage par rapport aux trimestres précédents.

, ce qui s'explique principalement par un rattrapage par rapport aux trimestres précédents. L'endettement ressortait à 144,9 millions d'euros au 31 décembre, le levier s'établissant à 0,5 x.





Groupe Orange Belgium : principales données financières

en données à base Variation Variation en données à base Variation Variation historiques comparable1 T4 à base en données historiques comparable à base en données en millions d’euros T4 2019 T4 2019 2020 comparable historiques 2019 2019 2020 comparable historiques Chiffre d’affaires consolidé 369,5 369,5 343,0 -7,2% -7,2% 1.340,8 1.363,1 1.314,9 -3,5% -1,9% Services facturés aux clients 222,8 222,8 229,5 3,0% 3,0% 857,3 878,7 905,9 3,1% 5,7% EBITDAaL 79,6 79,6 85,9 7,9% 7,9% 300,1 299,2 323,5 8,1% 7,8% marge (% du chiffre d’affaires) 21,5% 21,5% 25,1% 350 bp 350 bp 22,4% 21,9% 24,6% 266 bp 222 bp eCAPEX -61,1 -61,1 -70,9 16,1% 16,1% -180,2 -180,2 -177,7 -1,4% -1,4% Cash-flow opérationnel2 18,6 18,6 15,0 -19,0% -19,0% 120,0 119,0 145,8 22,5% 21,5% Endettement financier net 234,3 144,9 234,3 144,9

La base comparable englobe les résultats 2019 d’Upsize N.V. avant l'acquisition Cash-flow opérationnel défini comme EBITDAaL – eCapex

Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

2020 a été une année difficile.

Le monde a été confronté à une crise sans précédent, qui a eu un impact sur la vie quotidienne de chacun et a contraint nombre d'entreprises à complètement revoir leurs modes de fonctionnement. Au cours de cette année, Orange Belgium a joué un rôle très actif pour aider la société belge à répondre à cette crise. Nous avons systématiquement donné la priorité à la sécurité et à la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de nos fournisseurs. Nous sommes parvenus à accroître la capacité de notre réseau dans un délai extrêmement court pour répondre à l'augmentation de la demande de capacité qui s’est produite durant les différents confinements.

En dépit de ces vents contraires, 2020 a également été une année clé pour l'avenir de notre société. MWingz, la nouvelle coentreprise que nous avons créée avec Proximus, assurera la mise en œuvre de notre accord sur le partage de réseau d'accès mobile avec Nokia, ce qui permettra une meilleure couverture réseau, un déploiement plus rapide du réseau 5G, et une réduction structurelle de nos coûts. Par ailleurs, nous avons une fois encore joué un rôle pionnier sur le marché, avec le lancement du portefeuille GO, la première offre mobile dédiée aux familles en Belgique. Cette offre a été très bien accueillie, et nous entendons poursuivre la migration de nos clients vers ce nouveau portefeuille. Tout au long de la crise, Orange Belgium a fait preuve d’une grande résilience. Malgré tous les défis auxquels nous avons été confrontés, nous sommes parvenus à proposer à nos clients les services qu'ils attendaient et nous avons enregistré d'excellents résultats commerciaux, qui transparaissent dans notre performance financière.

Arnaud Castille, CFO, ajoute :

En dépit des défis que nous avons dû relever en 2020, nous sommes parvenus à améliorer les revenus des services facturés au client au cours de l'année, qui sont le fondement même de notre activité. Par ailleurs, notre programme de transformation Bold Inside nous a permis de réduire nos coûts, et ces efforts continueront de porter leurs fruits au cours des années à venir. Nous poursuivons la simplification de nos processus et de notre offre, ce qui profitera à nos clients mais nous permettra également de maîtriser nos coûts.

La reprise des activités commerciales après le confinement nous a permis de réaliser nos ambitions commerciales et financières. Comme nous l'avions anticipé, notre chiffre d'affaires a légèrement diminué au cours de l'exercice, mais ce recul est dû principalement à la baisse enregistrée par les activités à marges faibles, voire nulles, telles que les services d'interconnexion de SMS et les ventes de terminaux. En revanche, les revenus des services facturés au client ont connu une progression de plus de 3 % sur une base comparable.

Nos résultats sont conformes aux objectifs que nous avions anticipés pour 2020. Notre EBITDAaL se situe vers le milieu de notre fourchette de prévisions à 323,5 millions d'euros, soit une hausse de 8,1 %. Cette performance résulte à la fois de la progression des revenus des services facturés au client et des efforts de maîtrise des coûts réalisés grâce à notre programme de transformation Bold Inside. Comme nous l’avions annoncé, notre chiffre d'affaires et les eCapex ont enregistré une légère diminution, de 3,5 % et 1,4 % respectivement.

Dividende pour 2020

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'administration proposera un dividende stable de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2020.

Perspectives pour 2021

Orange Belgium table sur une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2021. La société vise un EBITDAaL compris entre 320 millions d'euros et 340 millions d'euros. Enfin, le montant total des eCapex en 2021 devrait se situer entre 200 millions d’euros et 220 millions d’euros.

