Gjennom kriseåret 2020 har SpareBank 1 SMN holdt stø kurs og oppnådd sterk vekst i alle konsernets forretningsområder. Til tross for krevende forhold som følge av koronapandemien, leverer konsernet et resultat på 1 978 millioner kroner. Det er 585 millioner kroner lavere enn året før.



Resultatnedgangen skyldes høye tapsavsetninger på grunn av pandemien og krisen i offshorenæringen. Tap på utlån i 2020 ble 951 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2019. Netto renteinntekter og provisjonsinntekter økte med 354 millioner til 5.331 millioner kroner. Det er særlig økte inntekter fra utlån og innskudd, samt SpareBank 1 SMN Regnskapshuset og SpareBank 1 Markets som bidrar til resultatet. Driftskostnadene økte med 155 millioner kroner til 2 952 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak kostnader knyttet til omstilling på 83 millioner kroner og 42 millioner kroner fra økt aktivitet i datterselskapene.

- Vi har brukt krisen til å omstille oss, og var godt i gang med å effektivisere driften for å øke konsernets konkurransekraft da krisen slo inn. Vi er på god vei mot å realisere målet om 400 millioner kroner i årlig resultatforbedring, hvorav om lag halvparten er reduserte kostnader, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Økte utlån og sterk vekst i alle forretningsområder

SpareBank 1 SMN har hatt en sterk vekst i både utlån og innskudd i 2020. Utlån økte med 9 prosent, og samlede innskudd økte med 13,5 prosent. Det er en betydelig økning fra året før. Konsernet har i 2020 styrket sin markedsandel i Midt-Norge, og ble senest i desember valgt som ny hovedbankforbindelse til Trondheim kommune.

- Vi kjenner regionen bedre enn noen og har trua på folk som bor og virker her. I nesten 200 år har SpareBank 1 SMN fulgt folk og bedrifter i Midt-Norge i opp- og nedturer. Det har vi også gjort gjennom denne krisen ved å ha is i magen og fortsette å låne ut penger til folk og levedyktige bedrifter, sier Janson.

I tillegg til høy utlåns- og innskuddsvekst til både person- og næringslivskunder, har også datterselskapene hatt positiv utvikling. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN hadde et resultat på 110 millioner kroner, mot 108 millioner kroner i 2019. SpareBank 1 Markets økte resultatet til 179 millioner kroner, en økning på 136 millioner kroner fra året før. EiendomsMegler 1 Midt-Norge styrket resultatet med 21 millioner kroner til 52 millioner kroner.

Samfunnsutbytte også i 2021

Etter rekordhøyt resultat i 2019 og en solid egenkapitalsituasjon valgte representantskapet i SpareBank 1 SMN å sette av 200 millioner kroner til utdeling av samfunnsutbytte i 2020. Av dette ble 100 millioner kroner øremerket koronadugnad til frivilligheten i regionen. I tillegg har alle deler av konsernet strukket seg langt for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen.

- Vi var første bank i landet som lånte ut penger gjennom statens garantiordning, og vi ga forskudd på dagpenger til folk som ble permittert i fjor vår. Det ligger i sjela til våre 1 600 ansatte å stille opp når folk har problemer. Takket være at samfunnet er vår største enkelteier kan vi også strekke oss litt lenger, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Selv med begrensningen på 30 prosent samlet utbytte for de siste to årene, åpner styret i SpareBank 1 SMN for å sette av 4,40 kroner til utbytte per egenkapitalbevis i 2021. Av dette utbetales 1,30 kroner per egenkapitalbevis etter beslutning i representantskapet i mars, mens resten vurderes på nytt etter tredje kvartal i tråd med anbefalingen fra Finansdepartementet. Det foreslås å sette av 95 millioner kroner til utdeling av samfunnsutbytte i mars. Det vil kunne deles ut ytterligere 105 millioner kroner i fjerde kvartal dersom forholdene tillater det, slik at summen til utdeling også i år blir 200 millioner kroner.

Høyere tapsavsetninger men positive forventinger

Utfordringer i norsk økonomi og usikre utsikter for næringslivet i regionen har gitt betydelig økte tap. Netto tap på utlån endte på 951 millioner kroner, en økning på 652 millioner kroner fra 2019. Av dette er 873 millioner kroner tap på næringslivskunder, hvorav 451 millioner kroner stammer fra offshore.

Tap på utlån til privatmarkedskunder utgjør 78 millioner kroner, en liten økning fra 68 millioner kroner i 2019.

Koronapandemien har påvirket næringslivet i Midt-Norge ulikt. 10 prosent av bedriftene rammes sterkt negativt, mens 3 prosent har opplevd positiv effekt siden utbruddet i mars 2020. Utsiktene for bedriftene i regionen, er imidlertid nå mer positive. Forventningene i næringslivet snudde fra rekordstor pessimisme i mars 2020, til normal optimisme på slutten av året. Det kommer frem i en måling Sentio har gjennomført blant 600 bedriftsledere i Midt-Norge.

- Vi mener det er grunn til en forsiktig optimisme for 2021, selv om usikkerheten fortsatt er stor. SpareBank 1 SMN er godt kapitalisert og godt rustet til å tilby finansiering og tjenester til folk og bedrifter fremover, sier Janson.

Nøkkeltall:

Resultat før skatt 2.378 mill. kroner (3.081 mill.)

Resultat 1.978 mill. kroner (2.563 mill.)

Avkastning på egenkapital 10,0 % (13,7 %)

Ren kjernekapitaldekning 18,3 % (17,2 %)

Vekst i utlån 9,0 % (4,7 %) og innskudd 13,5 % (6,6 %) siste 12 måneder

Tap på utlån og garantier 951 mill. kroner (299 mill.), 0,54 % (0,18 %) av brutto utlån

Resultat per egenkapitalbevis 8,87 kr (12,14). Bokført verdi per egenkapitalbevis 94,71 kr (90,75)

Kontakt:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf 905 41 672

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske, tlf 911 12 475

