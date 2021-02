Capital Markets Day 2021 : Progression de la stratégie de Sanofi pour dynamiser la croissance de ses activités et son innovation, et émergence d’un leadership en immunologie

Le plan stratégique dévoilé en décembre 2019 est en bonne voie d’exécution et les principaux leviers de croissance tiennent leurs promesses.

Le recentrage des activités Médecine Générale et Santé Grand Public a pour but d’accélérer la croissance de Sanofi et la génération de cash-flow, et d’améliorer les résultats de l’entreprise.

Émergence d’un leadership en immunologie portée par Dupixent ® (dupilumab), qui devrait générer plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires à maturité dans le traitement des maladies inflammatoires de type 2, et par un riche portefeuille de projets de développement.

(dupilumab), qui devrait générer plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires à maturité dans le traitement des maladies inflammatoires de type 2, et par un riche portefeuille de projets de développement. Le webcast Capital Markets Day aura lieu de 14h30 à 17h00 CET / 8h30 à 11h00 EDT et fera suite à la présentation des résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020 prévue de 13h30 à 14h15 CET / 7h30 à 8h15 EDT.

PARIS – Le 5 février 2021 – Sanofi réunit aujourd’hui des représentants de la communauté financière et des membres de son équipe dirigeante pour une présentation et un compte rendu des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise applicable à ses principaux secteurs d’activité et dans la transformation de sa R&D. Le Capital Markets Day 2021 est l’occasion de dresser un bilan complet des stratégies relatives aux activités Médecine Générale et Santé Grand Public de Sanofi, ainsi qu’à Dupixent® (dupilumab) et à plusieurs nouveaux médicaments d’immunologie.

« Depuis l’annonce de notre nouveau cadre stratégique en décembre 2019, nous nous sommes infatigablement employés à intensifier nos efforts de recherche et développement et avons bâti un portefeuille Médecine de spécialités parmi les plus différenciés du secteur pharmaceutique, en particulier dans la sphère de l’immunologie avec des médicaments qui ont le potentiel de transformer la prise en charge des patients », a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. « L’exécution de nos plans de croissance, d’efficacité opérationnelle et de dynamisation de notre innovation et de notre portefeuille est en avance sur le calendrier prévu. La réorganisation dont les entités commerciales Médecine Générale et Santé Grand Public font l’objet leur permettra par ailleurs de devenir des leviers encore plus importants de la croissance et de la rentabilité de Sanofi. »

Principaux sujets à l’ordre du jour du Capital Markets Day 2021

Actualité financière : Sanofi confirme son objectif de progression de sa marge opérationnelle des activités, qui devrait atteindre 30 % d’ici à 2022, et réaffirme sa volonté de la voir dépasser 32 % d’ici à 2025. L’objectif fixé pour 2022 est en bonne voie de réalisation et la marge opérationnelle des activités a progressé de 120 points de base en 2020. Sanofi prévoit d’annoncer aujourd’hui que Dupixent aura un effet relutif sur la marge opérationnelle des activités d’ici à la fin de 2022.

En 2020, Sanofi a réalisé près de 1,7 milliard d’euros d’économies – soit près de 85 % de l’objectif 2022 annoncé à l’occasion du Capital Markets Day de 2019. Sanofi annonce aujourd’hui sa décision d’augmenter de 500 millions d’euros son objectif en matière d’économies, ce qui le porte à 2,5 milliards d’euros d’ici à 2022, grâce au déploiement continu d’initiatives de rationalisation des dépenses. Ces économies supplémentaires de 500 millions d’euros seront entièrement réinvesties pour alimenter la croissance du chiffre d’affaires et financer les projets du portefeuille de développement.

Actualité de l’entité Médecine Générale : Sanofi a choisi de se concentrer en priorité sur les médicaments de son portefeuille qui présentent un profil différentié ou établi et affichent un potentiel de croissance significatif sur des marchés essentiels. Certains de ces médicaments bien établis font partie du traitement de référence des patients atteints de diabète et de maladies cardiovasculaires.

« Nous nous concentrons sur les grandes marques bien différentiées de notre portefeuille, sur des marchés essentiels, afin de réaliser tout leur potentiel en termes de volume et de compenser l’érosion de leur prix, et avons pour objectif de parvenir au même chiffre d’affaires qu’aujourd’hui en 20251. Pour réaliser cet objectif, nous allons poursuivre la mise en œuvre de notre modèle de mise sur le marché innovant et la rationalisation du portefeuille de produits parvenus au terme de leur cycle de vie afin d’optimiser notre rentabilité », a expliqué Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif, Médecine Générale.

Actualité de l’entité Santé Grand Public : Sanofi a mis en œuvre son plan visant à créer une entité commerciale autonome pour libérer la valeur du capital de marque et de faire en sorte que sa croissance soit supérieure à celle du marché.

« La mise en place d’une entité autonome entièrement intégrée se poursuit et devrait améliorer notre agilité et réduire la complexité de notre portefeuille. Notre approche de marketing fondée sur les données et centrée sur les consommateurs devrait par ailleurs stimuler notre croissance », a précisé Julie Van Ongevalle, Vice-Président Exécutif, Santé Grand Public. « Les projets de transfert de deux médicaments sur le marché de l’automédication dans les prochaines années progressent favorablement et leur aboutissement pourrait se solder par des ventes combinées qui permettront à cette entité de réaliser un chiffre d’affaires substantiel. »

Évolution de la culture d’entreprise : Sanofi aspire à bâtir une nouvelle culture d’entreprise et encourage ses collaborateurs à adopter des comportements Play to Win, qui favorisent la responsabilité, la productivité et l’établissement de priorités accrues. Les ambitions de Sanofi en matière de ressources humaines à l’horizon 2025 s’articulent autour de quatre piliers et placent la vie des patients au cœur de la mission de l’entreprise.

« Nos équipes ont adopté la stratégie Play to Win de l’entreprise et sont convaincues d'abandonner nos anciennes méthodes de travail », a indiqué Natalie Bickford, Vice-Président Exécutif, Chief People Officer. « Bâtir une culture de la diversité et de l’inclusion, à l’image des différentes populations de patients que nous servons, est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Pour cela, il importe de mieux représenter les patients dans toute leur diversité dans nos essais cliniques et d’engager les équipes de direction locales dans la conduite de projets au sein même de leur communauté. »

Actualité de la R&D : Pour transformer sa R&D et étendre ses capacités, Sanofi déploie une stratégie unique reposant sur trois piliers : l’étude approfondie des voies pathologiques des maladies, les patients et les plateformes technologiques. En 2020, 12 projets en Médecine de spécialités du portefeuille de R&D sont entrés en phase III, ce qui témoigne des progrès importants réalisés dans le développement de médicaments potentiellement innovants pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients.

« Depuis que j’ai pris la direction de la R&D de Sanofi, nous avons transformé l’optique dans laquelle s’inscrivent la recherche et le développement de médicaments en nous employant à acquérir une connaissance approfondie des voies pathologiques mises en cause dans les maladies, tout en prenant en compte les informations fournies par les patients et en mettant à profit un éventail unique et croissant de plateformes de recherche », a précisé le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. « Je suis aujourd’hui impatient de présenter toute la richesse du portefeuille de développement de Sanofi en immunologie, grâce auquel nous pourront proposer des innovations aux patients ayant le potentiel de changer la pratique clinique. »

Les contraintes sanitaires obligeant la tenue de présentations virtuelles, Sanofi a l’intention de rendre régulièrement compte de ses progrès à la communauté financière tout au long de 2021 au moyen de présentations brèves et complètes.

Informations sur le Capital Markets Day 2021

L’édition 2021 du Capital Markets Day aura lieu aujourd’hui de 14h30 à 17h00 CET / 8h30 à 11h00 EDT et fera suite au webcast avec la communauté financière consacré à la présentation des résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020. Pour les diaporamas de référence et le webcast (retransmission audio seulement), se reporter au lien suivant : https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/resultats-et-evenements/presentations-investisseurs/capital-markets-day-2021





1 À l’exclusion des ventes à des tiers réalisées par les Affaires Industrielles.











