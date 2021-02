Charenton-le-Pont, le 5 février 2021

MBWS annonce la délivrance par l’Autorité de la Concurrence de son autorisation au rachat de MONCIGALE par GRANDS VINS JC BOISSET

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui la levée de la dernière condition suspensive qui subsistait au rachat de 100% des actions de la société Moncigale SAS par Grands Vins JC BOISSET, à la suite de la délivrance par l’Autorité de la Concurrence de son autorisation sur cette opération.

Annoncée le 14 octobre 2020, la cession de Moncigale, détentrice notamment des marques Fruits and Wine et Rosé Moncigale, au groupe Boisset sera effective dans les prochains jours.

Calendrier financier

- Chiffre d’affaires 2020 : le 11 février 2021

