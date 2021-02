Ålandsbanken Abp

Bokslutskommuniké

5.2.2021 kl. 9.00

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2020

”Rekordåret 2019 följer vi upp genom att öka rörelseresultatet 2020 med ytterligare 20 procent till 39,7 miljoner euro. Vi gör det under ett år med mycket speciella förutsättningar. Jag är stolt över den förmåga vår organisation visat då man snabbt ställt om och anpassat sig till rådande omständigheter.

Under fjärde kvartalet genererar vi en avkastning på eget kapital om 13,6 procent och vårt bästa kvartalsresultat någonsin, 12,3 miljoner euro. Fortsatta starka inflöden av förvaltat kapital under kvartalet innebär att volymen under året växt med 17 procent till 7 436 miljoner euro. Vi kan därmed redovisa rekordvolymer på varje rad, då även vår inlåning (3 605 miljoner euro) och vår utlåning (4 378 miljoner euro) växt under året med 7 procent.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef





Januari-december 2020 jämfört med januari-december 2019

Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 39,7 miljoner euro (33,2).





Räntenettot ökade med 9 procent till 58,9 miljoner euro (53,9).





Provisionsnettot ökade med 14 procent till 66,3 miljoner euro (58,0).





Kostnaderna ökade med 8 procent till 105,6 miljoner euro (97,5).





Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,9 miljoner euro (3,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,11 procent (0,08).





Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 11,6 procent (10,7).





Resultatet per aktie ökade med 19 procent till 2,02 euro (1,69).





Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,3 procent (13,4).





Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli i nivå med 2020.





Dividend: Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att som ordinarie dividend för verksamhetsåret 2020 utbetala 1,00 euro per aktie.

Fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019

Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 12,3 miljoner euro (9,1).





Räntenettot ökade med 6 procent till 14,9 miljoner euro (14,0).





Provisionsnettot ökade med 13 procent till 18,5 miljoner euro (16,3).





Kostnaderna ökade med 9 procent till 27,8 miljoner euro (25,5).





Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,0 miljoner euro (1,8) motsvarande en kreditförlustnivå på -0,04 procent (0,18).





Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 13,6 procent (11,4).





Resultatet per aktie ökade med 35 procent till 0,63 euro (0,46).

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv4

2020 Kv3

2020 % Kv4

2019 % 1.1-31.12.

2020 1.1-31.12.

2019 % miljoner euro Resultat Räntenetto 14,9 14,7 1 14,0 6 58,9 53,9 9 Provisionsnetto 18,5 15,2 21 16,3 13 66,3 58,0 14 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 0,4 0,6 -33 1,1 -61 1,8 3,9 -53 Övriga intäkter 6,3 5,3 21 5,0 26 23,1 18,1 27 Summa intäkter 40,1 35,8 12 36,4 10 150,1 133,9 12 Personalkostnader -16,9 -15,3 10 -14,6 15 -62,9 -57,0 10 Övriga kostnader -7,9 -6,4 24 -7,6 4 -30,3 -28,7 6 Avskrivningar -3,1 -3,1 -1 -3,3 -8 -12,3 -11,8 4 Summa kostnader -27,8 -24,8 12 -25,5 9 -105,6 -97,5 8 Resultat före nedskrivningar 12,3 11,0 12 10,9 13 44,6 36,4 22 Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto 0,0 -0,3 -1,8 -4,9 -3,2 51 Rörelseresultat 12,3 10,7 15 9,1 35 39,7 33,2 20 Inkomstskatt -2,5 -2,2 17 -1,9 32 -8,2 -6,9 20 Rapportperiodens resultat 9,8 8,5 14 7,2 36 31,5 26,3 20 Hänförligt till: Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 9,8 8,5 15 7,2 36 31,5 26,3 20 Volymer Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 4 378 4 221 4 4 110 7 Depositioner från allmänheten och offentlig sektor 3 605 3 459 4 3 368 7 Aktivt förvaltat kapital 1 7 436 6 547 14 6 343 17 Eget kapital 292 280 4 258 13 Balansomslutning 6 035 5 726 5 5 607 8 Riskexponeringsbelopp 1 671 1 693 -1 1 583 6 Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2 13,6 12,3 11,4 11,6 10,7 Avkastning på eget kapital, % (ROE),

rullande tolv månader till periodens slut 11,6 11,0 10,7 K/I-tal 3 0,69 0,69 0,70 0,70 0,73 Kreditförlustnivå, % 4 -0,04 0,03 0,18 0,11 0,08 LCR, % 5 159 138 139 Loan/deposit ratio, % 6 121 122 122 Core funding ratio, % 7 96 96 90 Soliditet, % 8 4,8 4,9 4,6 Kärnprimärkapitalrelation, % 9 14,3 13,4 13,4 Resultat per aktie, euro 10 0,63 0,55 15 0,46 35 2,02 1,69 19 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,63 0,55 15 0,46 36 2,02 1,69 19 Resultat per aktie, euro, rullande

12 månader till periodens slut 2,02 1,86 9 1,69 19 Eget kapital per aktie, euro 11 18,76 17,95 4 16,61 13 Eget kapital per aktie efter utspädning, euro 18,76 17,95 5 16,59 13 Aktiekurs A-aktie, euro 21,60 18,80 15 17,00 27 Aktiekurs B-aktie, euro 20,90 18,80 11 16,55 26 Antal aktier tusen st 15 586 15 586 15 551 0 Antal aktier efter utspädning tusen st 15 634 15 598 0 15 601 0 Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 770 773 0 700 10 751 700 7



1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär och rådgivande värdepappersvolym

2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital

3 Kostnader / Intäkter

4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden avseende fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Fordringar på allmänheten och offentlig sektor vid periodens ingång

5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde

6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor

7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer

8 Eget kapital / Balansomslutning

9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp

10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt

11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_20.pdf

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

Bilaga