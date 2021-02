February 05, 2021 02:01 ET

February 05, 2021 02:01 ET

Vendredi 5 février 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE : chiffre d’affaires annuel 2020





Croissance solide en dépit de la crise





Données consolidées en M€ Déc.



2020 %



CA Déc.



2019 %



CA Variations en % Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES



- dont Produits Fromagers



- dont Autres Produits Laitiers 5 160



3 186



2 136 61,7



41,4 5 007



2 912



2 244 58,1



44,8 3,1



9,4



-4,8 6,0



10,5



0,0 -3,3



-2,7



-4,2 0,6



1,7



-0,7

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.

Le chiffre d’affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy progresse au 31 décembre 2020 de 3,1% au regard de l’exercice précédent pour atteindre 5 160 millions d’euros. Cette évolution nette de

153 millions d’euros résulte d’un effet de structure de 6% provenant principalement de l’intégration de CF&R à compter du 1er mai 2020, d’une croissance organique de 0,6% et d’un effet de change négatif de 3,3% en lien avec la dévaluation de la quasi-totalité des monnaies mondiales vis-à-vis de l’euro. Les principaux effets se concentrent sur les monnaies sud et nord-américaines, russe et chinoise.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers croît de 1,7%. Il bénéficie d’un quatrième trimestre dynamique à +3,9% tiré par des volumes forts sur la quasi-totalité des régions. La crise sanitaire avec en corollaire la fermeture des lieux de restauration, les couvre-feux et confinements multiples, ainsi que la redécouverte du plaisir de cuisiner, ont fortement favorisé la consommation à domicile et la croissance des ventes en magasins au détriment de celles en food-service. Le recul des volumes vendus en food-service n’a cependant pu être entièrement compensé par la progression des volumes vendus en magasins.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers se contracte de 0,7% sous un double effet volume et prix. L’effet volume négatif résulte directement de l’environnement sanitaire qui a limité les exportations et les ventes dans les réseaux de food-service. L’effet prix est quant à lui positif au global, impacté notamment par la situation économique en Argentine et l’évolution des cotations mondiales des produits industriels.

Dans un contexte très perturbé par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le Groupe a poursuivi le déploiement de son plan RSE Oxygen et ses efforts ont été reconnus en figurant dans le top 10 de l’index Gaïa 2020 (index de notation extra-financière). L’engagement remarquable des équipes de Savencia Fromage & Dairy a été déterminant afin d’assurer leur mission essentielle pour la continuité de la chaîne alimentaire, en lien avec la vocation du Groupe « Entreprendre pour bien nourrir l’Homme ».

La prochaine publication interviendra le 4 mars 2021





Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com









Pièce jointe