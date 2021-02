ChemoMetec opnåede i 1. halvår 2020/21 en omsætning på DKK 133,0 mio. svarende til en vækst på 28% i forhold til året før. EBITDA steg med 53% til DKK 67,1 mio., og EBITDA-marginen blev forbedret til nu 51%.

ChemoMetec har i 1. halvår fortsat været påvirket af COVID-19, herunder den stigende smitte sidst i perioden og indførelse af vidtgående restriktioner på mange europæiske og asiatiske markeder samt i USA. Udover COVID-19 og konsekvenserne heraf har vores markeder og kunder i 1. halvår også været præget af usikkerhed som følge af valget i USA og Brexit, ligesom den faldende USD-kurs har påvirket både omsætning og indtjening i negativ retning.

ChemoMetec har til trods herfor opnået en betydelig vækst og fremgang på alle væsentlige markeder – en vækst drevet af stigende volumen, herunder både flere solgte instrumenter, forbrugsvarer og ikke mindst serviceaftaler.

”Set i lyset af den helt særlige situation på alle vores markeder som følge af COVID-19 er vi meget tilfredse med de resultater, der er opnået i 1. halvår. På tværs af vores organisation har vi arbejdet intensivt for at tilpasse os til den nye virkelighed, og det er lykkedes at opretholde alle væsentlige funktioner og at servicere vores kunder online. Det har betydet, at vi har formået at fastholde en høj vækst på alle vores væsentlige markeder – blandt andet som følge af en god udvikling i salget af vores nyeste celletæller NucleoCounter NC-202 (NC-202) samt serviceaftaler. Hjemsendelse af mange af vores medarbejdere inden for produktudvikling og vanskeligheder ved gennemførelse af eksterne tests har dog forsinket udviklingen af vores kommende celletæller XcytoMatic, så lanceringen nu først forventes at ske i 1. halvår 2021/22. I mellemtiden har vi dog klare forventninger om, at vores nuværende produkter vil kunne sikre en fortsat solid vækst", siger administrerende direktør Steen Søndergaard.





Hovedpunkter

Omsætningen blev i 1. halvår DKK 133,0 mio. svarende til en stigning på 28% i forhold til samme periode sidste år.

Der var fremgang på alle væsentlige markeder – især det europæiske marked udviklede sig positivt med en vækst på 43%. Væksten i USA/Canada blev på 20% (25% målt i USD), mens de øvrige markeder, hovedsagelig drevet af Kina, voksede med 28%.

Omsætningen af analyseinstrumenter steg i 1. halvår med 19%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 20%.

Omsætningen fra serviceaftaler steg fra DKK 2,3 mio. til DKK 12,4 mio. Der er samlet ca. 700 aktive serviceaftaler, hvoraf ca. 230 er solgt i 1. halvår.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCF, steg i 1. halvår med 32% og udgjorde 90% af den samlede omsætning.

Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 1. halvår til DKK 67,1 mio. fra DKK 43,8 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 53%. EBITDA-marginen blev samtidig forbedret fra 42% til 51%.

Salget af det nyeste analyseinstrument NC-202, som blev lanceret i forrige regnskabsår, udvikler sig planmæssigt og bidrager i høj grad til væksten. Der blev solgt 85 NC-202 instrumenter i 1. halvår.

Det er nu forventningen, at det nye instrument, XcytoMatic, vil være færdigudviklet i løbet af 1. halvår 2021/22. Udviklingen af XcytoMatic er blevet forsinket som følge af COVID-19 relaterede restriktioner.

De seneste forventninger udmeldt den 14. december 2020 fastholdes.

Delårsrapporten for 1. halvår 2020/21 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse.





Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson-Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

