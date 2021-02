February 05, 2021 04:05 ET

Vi inviterer herved til presentasjon av Sbanken ASAs resultater for 4. kvartal 2020, torsdag 11. februar kl. 12.00.

Offentliggjøring av kvartalstall: torsdag 11. februar 2021 kl. 07:00.

Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale publiseres på https://sbanken.no/ir.

Resultatpresentasjon:

Tidspunkt: torsdag 11. february 2021 kl. 12:00

Sted: webcast

Presentasjonen blir direktesendt via webcast på:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210211_7/

Presentasjonen holdes på engelsk av CEO Øyvind Thomassen og CFO Henning Nordgulen. Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Spørsmål fra investorer og analytikere vil bli adressert etter presentasjonen. Vennligst ta kontakt for å motta detaljer for å stille spørsmål.





For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jesper Hatletveit, Investor Relations, +47 959 40 045





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12