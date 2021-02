MONTRÉAL, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le calendrier provisoire de publication des résultats trimestriels pour l’exercice 2021 ainsi que les heures prévues des conférences téléphoniques :



Premier trimestre 2021 - lundi 3 mai 2021 (13 h 30 HAE)

Deuxième trimestre 2021 – mardi 3 août 2021 (10 h HAE)

Troisième trimestre 2021 - mardi 9 novembre 2021 (10 h HNE)

Quatrième trimestre 2021 - mercredi 9 mars 2022 (10 h HNE)

Les publications des résultats trimestriels seront émises avant l'ouverture des marchés. Les dates susmentionnées seront confirmées environ quatre semaines avant la date officielle de publication des résultats.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Visiter notre site web: www.stella-jones.com

Source : Stella-Jones Inc.



Personnes-ressources :



Silvana Travaglini, CPA, CA



Pierre Boucher, CPA, CMA Première vice-présidente et chef des finances

Stella-Jones Jennifer McCaughey, CFA

MaisonBrison Communications Tél. : (514) 940-8660 Tél. : (514) 731-0000 stravaglini@stella-jones.com



pierre@maisonbrison.com

jennifer@maisonbrison.com