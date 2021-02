February 05, 2021 08:15 ET

February 05, 2021 08:15 ET

Panostaja Oyj Pörssitiedote, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 5.2.2021 klo 15.15



Panostaja Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Panostaja Oyj:n hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen,

jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ala-Mello ja varapuheenjohtajaksi Eero Eriksson.





Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311





Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2020 konsernin liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa.