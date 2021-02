COMMUNIQUE FINANCIER

Lesquin, le 5 Février 2021

Generix Group - Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions

Prévue par l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d’actions Nombre de droits de vote théoriques des actions 31/01/2021 22.637.359 24 091 604

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 750 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Contacts Communication Financière :

Generix Group – Ludovic Luzza – Directeur Administratif & Financier – Tél. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CM-CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tél. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cmcic.fr

