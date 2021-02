Retour à la croissance au 4ème trimestre 2020 : +10%



Progression de +13% des activités Media

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires combiné pour le 4ème trimestre 2020, et en cumul pour l’ensemble de l’année 2020, arrêtés par le directoire et présentés au conseil de surveillance en date du 3 janvier 2021.

En K€, données combinés 1, non audités T4

2020 T4

2019 Δ

20/19 2020 2019 Δ

20/19 Media programmatique 1,15 1,15 stable 3,6 3,5 +2% Media direct 1,15 0,9 +29% 3,2 3,5 -7% Activités Media 2,3 2,05 +13% 6,8 7,0 -3% Echanges et autres produits 2 0,3 0,35 na 1,2 1,2 na Chiffre d’affaires total 2,6 2,4 +10% 8,0 8,2 -3%

Retour à la croissance au 4ème trimestre 2020 : +10%

Planet Media enregistre au 4ème trimestre 2020 un chiffre d’affaires combiné de 2,6 M€, en hausse de +10% par rapport au 4ème trimestre 2019. Les activités Media (Media programmatique et Media direct) génèrent sur la période une croissance de +13%.

Cette évolution confirme le bien-fondé de la stratégie du groupe visant à bénéficier de la croissance régulière du marché publicitaire programmatique et à développer de nouvelles opportunités de services auprès de nouveaux retraités (baby-boomers).

L’activité de Media Programmatique, en croissance sur les 9 premiers mois, a été stable au 4ème trimestre et ressort en croissance de +2% pour l’ensemble de l’année 2020.

Au cours de cet exercice complexe, Planet Media a notamment bénéficié de l’effet conjugué de 2 facteurs :

L’organisation mise en place dès 2019 autour d’une équipe de « yield management » qui a permis de piloter plus efficacement la vente des espaces publicitaires au meilleur prix et sur l’ensemble des leviers ;

L’accroissement des audiences en hausse de +18% en termes de visites et de pages vues (source AT Internet). Medisite.fr est classé deuxième site santé quotidien français avec plus de 550k visites quotidienne (Médiamétrie - Octobre 2020).

Le programmatique, au cœur des tendances de fonds du secteur de la publicité digitale, devrait continuer à contribuer favorablement à la croissance de la Société dans le futur.

L’activité Media Direct, après 3 trimestres de repli, bénéficie d’un fort effet de rattrapage au 4ème trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de +29% à 1,2 M€, permettant de limiter le repli annuel à seulement

-7%. Cette performance confirme, comme anticipé, le retour des annonceurs, qui ont, sur la période, redémarré les campagnes, mises en suspens durant la crise, notamment dans les secteurs de l’assurance, du placement et de l’habitat .

De nouveaux annonceurs ont également été séduits par la nouvelle offre de services de Planet Media (près de 20% du CA 2020), comme par exemple Europ Assistance, qui utilise Zest pour promouvoir son service de téléassistance pour le maintien à domicile des personnes âgées et dont les taux de transformation enregistrés sont déjà supérieurs à ceux de la moyenne du marché.

Résilience des activités en 2020 malgré la crise

En cumul sur l’année 2020, Planet Media affiche un chiffre d’affaires combiné de 8,0 M€, en légère baisse de -3 % par rapport à 2019.

La Société confirme ainsi la résilience de son modèle malgré la crise, en affichant une meilleure performance que le marché français de la publicité en ligne dont les activités comparables3 ont subi une baisse globale de -7,9% en 2020 (25ème Observatoire de l’e-pub SRI - Février 2021).

En ordre de marche pour 2021

Si la crise sanitaire a affecté en 2020 les activités du groupe, et ce au même titre que l’ensemble du secteur de la publicité digitale, la reprise d’une dynamique des ventes observée depuis le mois d’octobre permet à Planet Media d’aborder 2021 avec confiance.

Durant cette crise, Planet Media aura démontré la résilience de son modèle et confirmé ses fondamentaux, fort d’un positionnement unique au croisement du digital et des seniors avec une base de données constituée de plus de 3,4 M de profils qualifiés.

Pour réussir en 2021, Planet Media s’appuiera sur des catalyseurs solides qui devraient favoriser sa croissance sur le long-terme :

L’accélération des habitudes de consommation du digital des seniors connectés , sa communauté, qui bénéficient aux audiences de ses sites qui ont enregistré des croissances à deux chiffres en 2020 par rapport à 2019 ;

, sa communauté, qui bénéficient aux audiences de ses sites qui ont enregistré des croissances à deux chiffres en 2020 par rapport à 2019 ; La flexibilité offerte par l’outil de yield management cross-canal qui permet d’adapter en temps réel chaque emplacement au prix du marché, que la demande évolue à la hausse comme à la baisse, comme dans la période de crise actuelle ;

qui permet d’adapter en temps réel chaque emplacement au prix du marché, que la demande évolue à la hausse comme à la baisse, comme dans la période de crise actuelle ; Le développement de nouveaux services à destination de sa communauté , comme le lancement en juillet dernier de Zest, une plateforme digitale proposant des services dédiés à la retraite, confirmant sa volonté d’ajouter à son modèle de media publicitaire celui d’un media marchand ;

, comme le lancement en juillet dernier de Zest, une plateforme digitale proposant des services dédiés à la retraite, confirmant sa volonté d’ajouter à son modèle de media publicitaire celui d’un media marchand ; L’enrichissement de son catalogue de nouveaux formats publicitaires natifs innovants, contextualisés ou conversationnels, générant des performances supérieures au marché.

Dans l’affaire qui l’oppose aux cédants d’Addict Media, et suite au jugement défavorable qui avait été rendu en premier ressort par le Tribunal de Commerce de Paris en décembre dernier4, Planet Media avait interjeté appel de la décision du Tribunal et assigné en arrêt de l’exécution provisoire devant la Cour. Ces procédures sont actuellement en cours et toute nouvelle information significative relative aux avancées de ces procédures devant la Cour d’appel de Paris sera portée à la connaissance des investisseurs, conformément aux règles de marchés, par voie de communiqué de presse.

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des + 55 ans.

Planet Media a développé avec sa communauté une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr /actionnaires

CONTACTS

Contact Planet Media

+33 (0)1 53 06 61 39

Pierre Coquard

pierre.coquard@planetmedia.fr



investisseurs@planetmedia.fr Contact Actifin

Communication financière

Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 11

sderbanne@actifin.fr



Relations presse financière

Aminata Doucouré

+33 (0) 01 56 88 11 23

adoucoure@actifin.fr











1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

3 Marché publicité digitale Display pour l’Edition et l’info à 460M en 2020 (-7,9%).

4 Voir communiqué du 24 décembre 2020





Pièce jointe